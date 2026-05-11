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Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

Comienza la recta final de la temporada en el reality deportivo

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(FB/ExatlonMX)
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La semana final de Exatlón México ha comenzado con la tensión al máximo: solo ocho atletas siguen en la contienda y, antes del viernes, la mitad deberá abandonar la competencia.

Los playoffs arrancan con el Blindaje Varonil, un duelo clave que define quién continúa en la lucha y quién queda expuesto a la eliminación inmediata.

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De acuerdo con filtraciones en redes sociales y sitios especializados, Mono Osuna y Alexis Vargas se perfilan como los ganadores del Blindaje Varonil este 11 de mayo.

Así van los competidores en la recta final del reality (FB/ExatlonMx)

Esto les asegura un lugar directo en la siguiente ronda, mientras que Humberto Noriega y Adrián Leo deberán enfrentarse nuevamente el martes para evitar la eliminación.

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Las versiones coinciden en que los spoilers han circulado con fuerza, pero el orden exacto de las eliminaciones aún no ha sido confirmado oficialmente.

Durante la semana final de Exatlón México, el Blindaje Varonil es una de las competencias más esperadas, ya que otorga protección a quienes logren imponerse en el circuito.

Según las filtraciones, Mono y Alexis serían los primeros en obtener ese privilegio, lo que incrementa la presión sobre los demás participantes.

Cómo llegan los equipos a la semana final

El camino hasta aquí ha sido exigente para ambos equipos. El domingo 10 de mayo se definieron los ocho atletas que avanzarían a la última semana: cuatro hombres y cuatro mujeres divididos en partes iguales entre los equipos rojo y azul.

En la rama varonil, los representantes son Humberto Noriega, Mono Osuna, Adrián Leo y Alexis Vargas.

(FB/ExatlonMx)
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En la rama femenil compiten Evelyn Guijarro, Paulette Gallardo, Katia Gallegos y Mati Álvarez.

La última eliminada fue Jazmín Hernández, quien perdió ante Katia Gallegos en una serie de enfrentamientos que generaron controversia en redes sociales.

La eliminación de Jazmín dejó a los rojos con cuatro integrantes para el arranque de la semana final.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega

Equipo azul:

(FB/ExatlonMx)
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  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

  • Lunes a viernes en la última semana: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Gran final domingo a las 20:00 horas

Qué está en juego en la última semana

Esta semana, Exatlón México define no solo a los finalistas, sino también a los campeones de la temporada. El Blindaje Varonil y el Playoff Femenil determinarán quiénes avanzan sin escalas y quiénes se exponen a la eliminación.

El formato de los playoffs implica que quienes ganen los blindajes quedan protegidos, mientras que los derrotados deben competir en duelos de eliminación. Las reglas hacen que cualquier error pueda costar el lugar en la competencia, aumentando la presión sobre cada circuito.

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