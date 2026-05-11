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Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

A través de sus redes sociales, el dueño de la Cooperativa destacó la gran unión que hubo entre jugadores y afición en la vuelta de los Cuartos de Final

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Víctor Velázquez anunció que lograron recuperar la planta de Hidalgo tras más de 5 años de secuestro (Captura de pantalla)
Víctor Velázquez anunció que lograron recuperar la planta de Hidalgo tras más de 5 años de secuestro (Captura de pantalla)

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, hizo un llamado a la afición cementera para apoyar al equipo en las Semifinales de ida que se llevarán a cabo el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, y los ilusionó nuevamente con una sede propia.

A través de sus redes sociales, el dueño de la Cooperativa destacó la gran unión que hubo entre jugadores y afición en la vuelta de los Cuartos de Final contra el Atlas y reveló que están preparando buenas noticias que se darán a conocer próximamente.

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“Familia Cruz Azul: El sábado pasado tuvimos una gran comunión afición-jugadores, nos emocionó mucho ver la grada pletórica. Tenemos que ir con todo juntos a jugar esta semifinal. Estamos preparando una buena noticia. Muy pronto se confirmará”, escribió Velázquez.

A través de sus redes sociales, el dueño de la Cooperativa destacó la gran unión que hubo entre jugadores y afición en la vuelta de los Cuartos de Final contra el Atlas y reveló que están preparando buenas noticias que se darán a conocer próximamente (captura de pantalla)
A través de sus redes sociales, el dueño de la Cooperativa destacó la gran unión que hubo entre jugadores y afición en la vuelta de los Cuartos de Final contra el Atlas y reveló que están preparando buenas noticias que se darán a conocer próximamente (captura de pantalla)

¿Cómo va el tema del nuevo Estadio para Cruz Azul?

La posibilidad de que Cruz Azul cuente con un estadio propio sigue siendo uno de los proyectos centrales durante la gestión de Víctor Velázquez. El directivo ha subrayado en varias declaraciones que lograr un inmueble de estas características es una de las prioridades para su administración. De acuerdo con lo expresado por el propio ingeniero, el diseño del recinto ya tiene luz verde para iniciar, aunque la falta de un predio en la Ciudad de México es el único factor que detiene el arranque de la obra.

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La intención es que el estadio se ubique en la capital del país, y en ese sentido, hace unas semanas se realizó una reunión entre Velázquez y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Este acercamiento ha reforzado la idea de que el club trabaja activamente para concretar el proyecto, aunque la obtención del terreno adecuado sigue siendo el paso pendiente.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Un estadio propio: el sueño celeste

El anhelo de tener una casa exclusiva es compartido por la afición celeste desde hace muchos años. Hasta ahora, el equipo ha pasado por varias sedes a lo largo de su historia sin llegar a consolidar un recinto propio.

El Estadio 10 de Diciembre fue la primera sede del club. El crecimiento del equipo forzó una mudanza hacia la capital, específicamente al Estadio Azteca, donde Cruz Azul vivió una de sus etapas más productivas, logrando varios campeonatos y consolidando su presencia entre los protagonistas del fútbol nacional.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul fans in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul fans in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Más adelante, la institución jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aunque en ese periodo no sumó títulos, la afición recuerda momentos intensos y partidos memorables. Tras esa etapa, el equipo volvió a alternar sedes: regresó al Azteca, jugó en el Olímpico Universitario y actualmente disputa sus partidos en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

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