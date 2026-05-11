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Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte y no en el Cuauhtémoc como se especulaba

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Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte y no en el Cuauhtémoc como se especulaba. (Jovani Pérez)
Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte y no en el Cuauhtémoc como se especulaba. (Jovani Pérez)

La Liga MX dio a conocer este lunes los horarios oficiales para las semifinales del torneo, prometiendo duelos electrizantes entre cuatro equipos (Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas) que pelearán intensamente por un boleto a la final.

Horarios semifinales Liga Mx

A continuación, te presentamos cuáles serán los horarios para las semifinales de la Liga Mx:

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Partidos de ida

  • Cruz Azul vs Chivas: Estadio Banorte a las 20:00 horas
  • Pachuca vs Pumas: Estadio Hidalgo a las 19:00 horas

Partidos de vuelta

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  • Chivas vs Cruz Azul: Estadio Jalisco a las 19:07 horas.
  • Pumas vs Pachuca: Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

*Información en desarrollo

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