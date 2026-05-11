Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

La Liga MX dio a conocer este lunes los horarios oficiales para las semifinales del torneo, prometiendo duelos electrizantes entre cuatro equipos (Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas) que pelearán intensamente por un boleto a la final.
Horarios semifinales Liga Mx
A continuación, te presentamos cuáles serán los horarios para las semifinales de la Liga Mx:
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Partidos de ida
- Cruz Azul vs Chivas: Estadio Banorte a las 20:00 horas
- Pachuca vs Pumas: Estadio Hidalgo a las 19:00 horas
Partidos de vuelta
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- Chivas vs Cruz Azul: Estadio Jalisco a las 19:07 horas.
- Pumas vs Pachuca: Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.
*Información en desarrollo
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