Localizan tienda de productos con marihuana en Centro Histórico de Oaxaca: vendían desde dulces hasta cigarros

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) culminó con el hallazgo de una tienda dedicada a la venda de productos con marihuana en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, la cual contaba con salas de exhibición y estanterías.

Las autoridades informaron que el sitio se ubicaba en la calle Manuel Sabino Crespo, el cual fue intervenido tras una denuncia ciudadana sobre la venda de narcóticos a jóvenes en un sitio distinguido por murales y una terraza, así como por labores de inteligencia criminal.

PUBLICIDAD

En el sitio, las autoridades aseguraron 30 kilogramos de marihuana y 1 kilo y medio de cristal.

Modalidad y características de la tienda cannábica

Foto: Fiscalía de Oaxaca

De acuerdo con las autoridades, el inmueble funcionaba con una lógica de “tienda de especialidad”, ofreciendo productos derivados de la marihuana en salas de exhibición y estanterías visibles desde el acceso principal.

PUBLICIDAD

El local mostraba una ambientación dirigida a jóvenes e incluía murales artísticos y una terraza, elementos que facilitaban la identificación del sitio entre la población estudiantil y visitante de la zona.

Durante el cateo, los agentes identificaron productos cannábicos empaquetados bajo marcas comerciales como “Moodz” y “Aloha”. Entre los artículos asegurados destacan gomitas, vapeadores y resinas de alta concentración conocidas como wax.

PUBLICIDAD

La oferta incluía variedades de marihuana de especialidad, frascos con distintas cepas y cigarros confeccionados con láminas de oro, cuyo valor unitario alcanzaba los mil 500 pesos. También se hallaron diversas herramientas para el consumo, como pipas y aditamentos, presentadas en vitrinas como si fueran parte de una oferta comercial legal.

Drogas y productos incautados

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La intervención permitió el aseguramiento de 30 kilos de marihuana, los cuales estaban almacenados en diferentes presentaciones y empaques orientados al público joven. Además, el equipo pericial decomisó 1.5 kilogramos de cristal y 40 gramos de cocaína, sustancias consideradas de alta peligrosidad por las autoridades.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas por la Fiscalía del Estado de Oaxaca muestran la variedad de productos que eran comercializados en la tienda, los cuales estaban colocados en estanterías de colores que hacían creer a los jóvenes que se trataba de artículos recreativos.

En el sitio también se contaba con cuadros de plantas de marihuana en colores llamativos.

PUBLICIDAD

Operativo y coordinación interinstitucional

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La acción fue resultado de una denuncia ciudadana anónima y de la labor de inteligencia criminal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Para la ejecución del cateo, la FGEO contó con el respaldo táctico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, quienes aseguraron el perímetro y garantizaron la seguridad de los residentes.

Las autoridades señalaron que el despliegue conjunto permitió intervenir una propiedad que operaba abierta y visiblemente, empleando estrategias comerciales para atraer a jóvenes y turistas del Centro Histórico.

PUBLICIDAD