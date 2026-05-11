“Mejor despidan a los maestros”: el desahogo de un profesor se vuelve viral en medio de polémicos cambios de la SEP

Un hombre, identificado como El Profe Isra, se volvió viral por hacer una dura crítica contra la SEP.

La discusión sobre el calendario escolar 2025-2026 y la autoridad en las aulas tomó fuerza en redes sociales después de que un profesor identificado como “El Profe Isra” publicó un video que superó el medio millón de reproducciones en TikTok.

El creador de contenido, quien suma cerca de 20 mil seguidores, lanzó una crítica directa al sistema educativo mexicano en medio de la controversia por el intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio.

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“Ya mejor despidan a todos los maestros de México de una vez”, expresó el docente al inicio del mensaje viral.

Profesor cuestiona pérdida de autoridad en las aulas

En el video, “El Profe Isra” enumeró varias limitaciones que, según su experiencia, enfrentan actualmente los docentes dentro de las escuelas.

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“No los podemos reprobar por faltas y no los podemos reprobar si no trabajan porque es atentar contra su derecho a la educación. No podemos regañar ni aplicar sanciones porque es atentar contra su integridad psicológica”, afirmó.

El maestro también cuestionó restricciones relacionadas con disciplina escolar y reglamentos internos.

“No podemos tampoco expulsar o suspender porque, otra vez, atentamos contra su derecho a la educación. No podemos exigir uniforme o exigir corte de cabello porque atenta contra su individualidad”, sostuvo.

La declaración que más impacto generó en redes fue la frase final del clip: “Entonces, si básicamente van a pasar nomás por estar inscritos, ¿para qué nos quieren ahí? Me disculparán, pero guardería no somos”.

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El creador de contenido lanzó una crítica directa al sistema educativo mexicano en medio de la controversia por el intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio. (TikTok)

Debate coincide con polémica por calendario escolar

El video ganó relevancia mientras la SEP enfrentaba críticas por la propuesta para adelantar cinco semanas el fin del ciclo escolar 2025-2026 debido al calor extremo y la Copa Mundial de Futbol 2026.

La medida contemplaba concluir clases el 5 de junio y dejar un receso hasta el 31 de agosto. Sin embargo, tras la presión de organizaciones civiles, padres de familia y sectores empresariales, la SEP confirmó que se respetará el calendario original y las vacaciones iniciarán el 15 de julio.

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el ajuste “no fue una ocurrencia de Mario”, en referencia al titular de la SEP, Mario Delgado, y explicó que la propuesta surgió de solicitudes planteadas por autoridades educativas estatales.

Reacciones respaldan a docentes

Las declaraciones del profesor detonaron miles de comentarios. Varios usuarios defendieron la necesidad de recuperar disciplina y autoridad dentro de los planteles.

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“Como mamá estoy a favor que recuperen su autoridad en la aula, es un trabajo en equipo”, escribió una usuaria.

Estudiantes de primaria en México revisan con alegría el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, señalando el tan esperado último día de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro comentario señaló: “Yo estoy a favor de que a mis hijos se les exija el uniforme, corte de cabello adecuado, no tintes, no maquillaje, calificación mínima aprobatoria”.

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También aparecieron mensajes dirigidos contra la SEP. “Wey, los maestros no son el problema, es la SEP”, publicó otro usuario.

El debate ocurre mientras continúan las discusiones sobre reformas educativas, derechos estudiantiles y nuevas reglas escolares impulsadas por autoridades federales.

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