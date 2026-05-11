Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Viviendas afectadas por incendios en comunidades mexicanas, donde las familias buscan reconstruir su vida entre pérdidas y esperanza. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) han lanzado un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional ante la escalada de violencia que sufren las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.

Bajo la consigna de una “Acción Global”, la organización exige un alto inmediato a la guerra contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), cuyos integrantes son víctimas de un asedio sistemático por parte del grupo criminal “Los Ardillos”.

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Contrastes: Entre el discurso oficial y el bombardeo en Alcozacán

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia “La Mañanera” de este lunes 11 de mayo que su administración trabaja para “proteger a la población”, el CIPOG-EZ denunciaba en tiempo real un nuevo ataque.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

En un comunicado urgente emitido este mediodía, las comunidades informaron que, mientras se daban esas declaraciones, el grupo criminal “Los Ardillos” lanzaba bombas con drones sobre la comunidad de Alcozacán.

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Este punto es particularmente crítico, ya que en Alcozacán se encuentran refugiadas decenas de familias que ya habían sido desplazadas de otras localidades. A pesar de los ataques con armas de alto calibre y explosivos que persisten desde el pasado miércoles 6 de mayo, la organización denuncia que el Ejército Mexicano sigue sin llegar a la zona para proteger a los civiles.

“Sus palabras no valen nada si en los hechos siguen abandonando a nuestros pueblos a la muerte”, sentenciaron los representantes indígenas.

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Un escenario de guerra y terror

De acuerdo con la denuncia , comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y la ya mencionada Alcozacán se encuentran bajo fuego. El uso de tecnología como drones para bombardeos indiscriminados ha generado un clima de terror que ha forzado el desplazamiento de cientos de familias.

La magnitud de la tragedia es devastadora: hasta la fecha, el CNI documenta 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos, víctimas de una estrategia de exterminio que busca doblegar la resistencia indígena en la región.

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El comunicado es contundente al señalar que “Los Ardillos” no actúan de forma aislada. El CNI denuncia una “omisión y complicidad evidente” de los distintos niveles de gobierno. Según la organización, las fuerzas de seguridad han permitido que el hostigamiento armado continúe frente a sus ojos, lo que ha facilitado la expansión del control territorial del grupo criminal.

Un casquillo de bala de color dorado yace en el suelo agrietado y húmedo, reflejando la luz, evidenciando un incidente violento con criminales en motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La violencia que viven las comunidades es una muestra brutal de la guerra contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su autonomía y la vida”, señala el documento. Las principales víctimas son mujeres, niños y ancianos, cuyas vidas están en riesgo inminente mientras el Estado asegura, de forma mediática, que la seguridad está garantizada.

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Convocatoria a la Acción Global

Ante la gravedad de los hechos, el CNI y el CIPOG-EZ piden a las organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos “acompañar y exigir atención” inmediata. La convocatoria insta a realizar:

Jornadas de agitación y denuncia en diferentes geografías para romper el cerco informativo.

Mítines y manifestaciones frente a las instituciones que han sido omisas.

Acciones de solidaridad urgente para visibilizar que, mientras el gobierno emite discursos de paz, las comunidades indígenas están siendo bombardeadas.

La exigencia es una sola: el cese inmediato de las hostilidades y la protección efectiva de los pueblos originarios. “Nunca más un México sin nosotros”, concluye el manifiesto, subrayando que la sangre de los pueblos indígenas mancha las manos de quienes, pudiendo actuar, eligen el silencio.

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