Mario Delgado llega a Palacio Nacional tras acuerdo para mantener fin de ciclo escolar el 15 de julio

Mario Delgado llega a Palacio Nacional tras acordar mantener calendario escolar vigente. |Crédito: Gobierno de México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llegó este lunes a Palacio Nacional luego de acordar con los titulares de Educación de las 32 entidades del país mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá oficialmente el próximo 15 de julio.

A su llegada al recinto, el funcionario evitó profundizar sobre el tema y únicamente respondió “ya hicimos un comunicado” al ser cuestionado por reporteros sobre la resolución final del calendario escolar y las demandas del magisterio chiapaneco.

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Más tarde, Delgado participaría en reuniones con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La decisión representa un giro respecto a la propuesta presentada días atrás por la SEP, que planteaba adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio debido a las olas de calor previstas en varias regiones del país y a los ajustes logísticos relacionados con el Mundial de Futbol 2026.

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Claudia Sheinbaum recibe a maestros de la CNTE en Palacio Nacional

El encuentro entre autoridades federales y la Sección 7 de la CNTE se concretó después de las protestas y bloqueos realizados por docentes en el aeropuerto de Palenque, Chiapas, el pasado 1 de mayo.

El dirigente de la Sección 7, Isael González, explicó que entre las principales demandas del magisterio chiapaneco se encuentran pagos pendientes, regularización de ascensos, ampliaciones de horas laborales y creación de plazas docentes.

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Según el líder sindical, una de las áreas con mayor rezago es la educación indígena, donde —aseguró— hacen falta alrededor de 10 mil plazas para cubrir la demanda educativa en comunidades del estado.

Además, señaló que numerosos grupos escolares permanecen sin maestros titulares y son atendidos por docentes interinos que reciben salarios reducidos, sin acceso a seguridad social ni prestaciones laborales.

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Entre los reclamos también figura la petición de que el pago de servicios básicos como electricidad y agua potable sea absorbido por autoridades federales, estatales o municipales, y no recaiga en madres y padres de familia.

Mario Delgado defiende cambios al calendario escolar por calor y Mundial 2026

Horas antes de confirmarse que el calendario permanecería sin cambios, Mario Delgado defendió públicamente la propuesta de modificar el ciclo escolar y sostuvo que “México no cabe en un solo calendario”.

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Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, el funcionario argumentó que las condiciones climáticas extremas en entidades como Sonora, Oaxaca y San Luis Potosí obligan a replantear la estructura escolar tradicional.

También afirmó que después de mediados de junio las actividades académicas disminuyen considerablemente y aumentan las cargas administrativas dentro de las escuelas.

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Delgado incluso criticó el modelo actual de calendario escolar al considerar que todavía mantiene una “visión tecnocrática” enfocada únicamente en contabilizar días de clase y no necesariamente en garantizar mejores aprendizajes.

Padres de familia y especialistas cuestionaron adelanto de vacaciones

La propuesta de terminar clases el 5 de junio provocó críticas de académicos, especialistas y organizaciones de padres de familia, quienes advirtieron posibles afectaciones en el aprendizaje y en la dinámica laboral de millones de familias.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también expresó preocupaciones sobre el impacto social que tendría extender el periodo vacacional sin considerar el contexto de madres, padres y personas cuidadoras.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Mario Delgado y aseguró que la propuesta inicial no fue una decisión unilateral, sino un acuerdo aprobado previamente por los secretarios de Educación estatales.

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No obstante, varios gobiernos locales posteriormente manifestaron desacuerdos con el recorte, lo que obligó a una nueva revisión del tema este lunes en la Ciudad de México.

Calendario escolar 2025-2026 queda sin cambios: esto decidió la SEP

Tras la reunión entre autoridades educativas federales y estatales, la SEP confirmó que continuará vigente el calendario escolar publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025.

Con ello, el último día oficial de clases para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional seguirá siendo el 15 de julio de 2026.

Además, se acordó que los estados con condiciones climáticas extraordinarias podrán solicitar ajustes específicos a la SEP para modificar sus esquemas escolares de manera regional.