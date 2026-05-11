Aseguran túnel de huachicol en Nuevo León: incautan más de 200 mil litros de hidrocarburo y 23 tractocamiones

Un contenedor metálico ocultaba el acceso al túnel (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la desarticulación de un túnel clandestino de hidrocarburos en Nuevo León que conectaba con instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el cual estaba oculto gracias a un contenedor metálico marítimo.

El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó los hechos el 11 de mayo a través de un mensaje a medios. El funcionario destacó que el túnel, ubicado en Santa Catarina, contaba con equipo de extracción, material que era usado para el robo de hidrocarburo.

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“Al realizar inspecciones en el lugar los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García”, es parte de lo compartido por Lara López.

Había oficinas, autotanques y contenedores

Labores de cateo en el sitio permitieron confirmar que el túnel conecta con el predio con el poliducto de Pemex. El operativo permitió establecer que el inmueble era usado para el almacenamiento de hidrocarburo, toda vez que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y contenedores.

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Más de 200 mil litros de hidrocarburo asegurados

Como consecuencia de las revisiones en el lugar los elementos de seguridad incautaron alrededor de 205 mil 418 litros de hidrocarburo. 23 tractocamiones, una decena de autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, así como un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena y herramienta para la construcción.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran el túnel y los diversos indicios asegurados, incluido el contendor metálico que permitía mantener oculto el acceso a la estructura subterránea.

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INFORMACIÓN EN DESARROLLO...