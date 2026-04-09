Cómo se produce la intoxicación alimentaria y qué hacer si los síntomas persisten

Las recomendaciones de expertos enfatizan la importancia de una rehidratación oportuna, la consulta médica en niños y grupos de riesgo, y la higiene alimentaria rigurosa para evitar consecuencias graves tras la ingestión de alimentos contaminados en cualquier entorno cotidiano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Personas de todas las edades enfrentan episodios de intoxicación por alimentos en cualquier lugar del mundo, especialmente tras consumir productos contaminados en el hogar o durante viajes. La mayoría de los casos cursa con síntomas leves que desaparecen sin intervención médica, pero la atención apropiada resulta esencial para evitar complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas inmunosuprimidas. El manejo adecuado y la prevención dependen de la reposición de líquidos, la higiene y la vigilancia de los alimentos.

De acuerdo con la agencia de salud de Estados Unidos, U.S. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el tratamiento inicial se centra en reemplazar líquidos y electrolitos perdidos para prevenir o tratar la deshidratación. Adultos y niños deben consumir abundante agua, caldos, jugos diluidos o bebidas deportivas. Ante vómitos persistentes, pequeñas cantidades de líquidos claros contribuyen a mantener la hidratación. Las soluciones de rehidratación oral son recomendadas en cuadros graves o en grupos vulnerables.

El regreso a la alimentación habitual puede realizarse tan pronto como el apetito regrese, incluso si la diarrea continúa, siendo que algunos alimentos suaves pueden ayudar a reponer electrolitos. En niños, la lactancia y las fórmulas infantiles deben mantenerse, y la consulta pediátrica es esencial ante síntomas severos o persistentes. Los especialistas sugieren evitar medicamentos de venta libre en menores y consultar al médico antes de administrar cualquier fármaco.

Uso de medicamentos y atención médica especializada

La correcta manipulación, cocción y almacenamiento de alimentos, junto con el lavado de manos y la limpieza de superficies y utensilios, disminuyen el riesgo de infecciones alimentarias, especialmente en hogares con niños y personas mayores o inmunosuprimidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos, algunos medicamentos de venta libre, como loperamida o subsalicilato de bismuto, pueden aliviar la diarrea, aunque su uso requiere precaución. Según el NIDDK, estos fármacos no están aconsejados si la diarrea incluye sangre o fiebre, ya que pueden enmascarar infecciones bacterianas o parasitarias más graves. En tales escenarios, la consulta médica inmediata permite descartar complicaciones y considerar el uso de antibióticos o medicamentos antiparasitarios.

El diagnóstico médico puede requerir análisis de heces y, en escenarios severos, hospitalización para tratar deshidratación grave, parálisis o daños renales. La administración de probióticos es una opción en algunos casos, ya que ciertas cepas pueden acortar la duración de la diarrea, pero debe ser supervisada por un profesional. Adultos mayores, embarazadas y pacientes con inmunosupresión constituyen grupos con mayor riesgo de deshidratación y complicaciones y deben recibir seguimiento médico específico.

Medidas clave para la prevención de intoxicaciones

La prevención de la intoxicación por alimentos se respalda en prácticas de higiene al manipular, cocinar y almacenar los alimentos. Separar carnes, mariscos y huevos crudos de otros productos, lavar frutas y verduras antes de consumirlas y cocinar los alimentos a temperaturas adecuadas reduce la presencia de microbios nocivos. Los expertos recomiendan refrigerar o congelar alimentos perecederos rápidamente y evitar aquellos que han permanecido fuera del refrigerador más de dos horas, o una hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C (89,6 °F).

La vigilancia pediátrica y geriátrica es crucial cuando se presentan vómitos, fiebre alta, deshidratación o diarrea sanguinolenta, ya que estos signos pueden indicar complicaciones que exigen tratamiento especializado y eventualmente hospitalización, según expertos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El lavado de manos antes y después de manipular alimentos y la limpieza de superficies y utensilios evitan la propagación de bacterias y virus. El uso de termómetros de cocina permite verificar que las carnes alcancen una temperatura interna segura. Además, el monitoreo de retiros de alimentos contaminados y la eliminación de productos incluidos en alertas oficiales protegen a los consumidores de brotes y riesgos adicionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, la seguridad alimentaria es especialmente relevante para bebés, embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Las autoridades de salud pública proporcionan recomendaciones específicas para estos grupos y sugieren fortalecer la vigilancia y las medidas preventivas en todos los hogares.

Consejos para viajeros y control de la descompostura del viajero

Las personas que viajan a países en desarrollo enfrentan un riesgo mayor de intoxicación por alimentos y diarrea del viajero, ya que algunos destinos no cuentan con sistemas de potabilización adecuados o con controles sanitarios suficientes en la producción y conservación de alimentos. El consumo de agua no embotellada, hielo, lácteos no pasteurizados y alimentos crudos suele ser una fuente frecuente de infección. Expertos aconsejan evitar estos productos y consultar a un médico antes del viaje, quien puede indicar el uso profiláctico de antibióticos y recomendar estrategias para tratar el agua local.

El tratamiento temprano con antibióticos como rifaximina o azitromicina puede acortar la duración de los síntomas de descomposición en adultos. Los médicos pueden indicar a personas en situación de riesgo el uso preventivo de antibióticos durante el viaje. El seguimiento y la consulta médica ante síntomas graves o persistentes son fundamentales para la recuperación y la seguridad del viajero.