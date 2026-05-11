José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y la culpa de alejarlo de su sobrino: "Voy a atacar al máximo"

José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón y la responsabiliza del distanciamiento con su sobrino, hijo de Julián Figueroa y Maribel Guardia (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

En días recientes, José Manuel Figueroa arremetió públicamente contra Imelda Tuñón, a quien culpa de alejarlo de su sobrino, hijo de Julián Figueroa. El cantante lanzó una advertencia tajante: está decidido a actuar “al máximo” en medio de denuncias, una demanda en curso y una evidente ruptura familiar.

José Manuel Figueroa atribuye el distanciamiento con su sobrino a las declaraciones de Imelda Tuñón, quien lo acusó en una conversación privada de presunto abuso contra Julián Figueroa.

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El artista sostiene que esas palabras destruyeron la posibilidad de construir una relación familiar, y afirma que no aceptará disculpas ni desistirá en exigir una sanción legal. En respuesta, Imelda Tuñón reconoce su error y asegura que nunca buscó perjudicar la vida personal ni profesional de Figueroa.

La filtración de audios en redes sociales con acusaciones de presunto abuso desata una fuerte ruptura familiar entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

Un conflico que manchó la reputación de José Manuel Figueroa

El desencadenante de la polémica fue la filtración de audios en redes sociales donde Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, acusaba a José Manuel Figueroa de presunto abuso contra su medio hermano. En esos audios, Tuñón involucró además a Maribel Guardia al señalarla como protectora del cantante, lo que provocó que Figueroa interpusiera una demanda por daño moral y violencia mediática y familiar.

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Figueroa manifestó su enojo y dijo sentirse ofendido por las declaraciones filtradas, que según él, eliminaron cualquier esperanza de convivir con su sobrino, José Julián. El cantante expresó:

“Me rete emput* que su mente no registre el daño que causó (…) Cuando yo me muera va a haber muchos pendej*s que van a pensar que realmente fue así, entonces no, la ley hasta donde llegue y punto se acabó. Por más que yo lo digo no me van a creer, siempre va a existir la duda de lo que dijo”.

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Imelda Tuñón acusa públicamente a Figueroa y señala a Maribel Guardia como supuesta protectora, hecho que agrava la polémica (IG: @josemanfigueroa // @imetunon)

También recalcó que llevará su denuncia “hasta donde la ley llegue”, con la intención de aclarar su nombre y defender sus derechos familiares.

“Voy a atacar al máximo porque estoy ofendido, lastimado, porque destruyó la poca ilusión que tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián (…) No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida que está y lo loca que está”, remató.

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Entre los hechos más relevantes que han elevado la tensión familiar, destacan:

La difusión de audios donde Tuñón acusa a Figueroa de presunto abuso ocurrido en la infancia de Julián Figueroa.

La implicación de Maribel Guardia como supuesta cómplice.

como supuesta cómplice. Una demanda legal activa por daño moral y violencia mediática y familiar.

La ruptura total de la convivencia con su sobrino.

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El conflicto se agravó por la negativa de Tuñón a recibir notificaciones judiciales, de acuerdo con la versión de Figueroa, quien sostiene que su excuñada está plenamente consciente de lo que enfrenta y la exhorta a presentarse ante las instancias legales correspondientes.

Una demanda legal por daño moral y violencia mediática enfrenta a José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón, con repercusiones en la familia Figueroa (Cuartoscuro)

Imelda se muestra arrepentida, pero José Manuel sigue adelante con la denuncia

Después del escándalo mediático, Imelda Tuñón reconoció ante medios que sus palabras fueron un error y explicó que actuó bajo la presión emocional derivada de la batalla legal con Maribel Guardia por la custodia de su hijo y la herencia familiar.

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Aseguró que su intención no era dañar la vida personal o profesional de Figueroa. “Mis emociones en ese momento no estaban bien, exploté porque tenía que explotar… No me importa que la gente me vea como la mala porque al final las cosas se esclarecen”, declaró la actriz y cantante.

Tuñón insistió en que la conversación que dio origen a la acusación fue privada y no una declaración formal, atribuyendo su actitud a circunstancias familiares y al estrés del conflicto judicial. “Fue nuestro error, bueno, fue mi error, fue mi error; no podemos culpar a otras personas de nuestras acciones”, subrayó la artista en su diálogo con reporteros.

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Figueroa asegura que llevará la denuncia “hasta donde la ley llegue” para defender su nombre y restituir sus derechos familiares (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Imelda Tuñón señaló que intentó contactarse con Figueroa para disculparse y detener la controversia. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito. Figueroa mantiene que hará valer su demanda “hasta las últimas consecuencias” y afirma que los abogados actuales de Tuñón solo están involucrados en el proceso sucesorio de Joan Sebastian, por lo que ella deberá contratar una defensa específica para enfrentar el juicio por daño moral.