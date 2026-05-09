Es localizado el sobrino de Ricky Yocupicio, vocalista de El Recodo tras varios días desaparecido

El menor, identificado como Jesús Gabriel, había desaparecido el 30 de abril de 2026 en la capital sonorense, según la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae/ Instagram @rickyrecodo)

El sobrino menor de edad de Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, fue localizado sano y salvo en Hermosillo, Sonora, tras varios días de angustia que mantuvieron en vilo a su familia, a la comunidad musical y a miles de seguidores.

El menor, identificado como Jesús Gabriel, había desaparecido el 30 de abril de 2026 en la capital sonorense, según la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

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La noticia de su localización puso fin a una intensa movilización en redes sociales.

La desaparición de Jesús Gabriel, de 11 años, generó preocupación y solidaridad en el ambiente del regional mexicano. Ricky Yocupicio recurrió a sus cuentas oficiales en redes sociales para difundir la ficha de búsqueda y pedir ayuda urgente.

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En su mensaje, el cantante exhortó: “Ayúdenme a localizar a mi sobrino Jesús Gabriel Yocupicio Orantes”, llamando a la sociedad y autoridades a sumar esfuerzos.

El llamado de la familia y la respuesta social

La desaparición de Jesús Gabriel, de 11 años, generó preocupación y solidaridad en el ambiente del regional mexicano. Ricky Yocupicio recurrió a sus cuentas oficiales en redes sociales para difundir la ficha de búsqueda y pedir ayuda urgente. (Ficha de búsqueda editada para respetar la privacidad del menor)

La familia de Jesús Gabriel difundió la ficha oficial con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, invitando a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato relevante.

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La preocupación creció cuando Yocupicio denunció en redes sociales que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no había dado autorización para activar la Alerta Amber, y que el padre del menor sufrió discriminación y falta de atención institucional.

Reacciones después de la aparición del sobrino de Ricky

Diversos colegas, como Pancho Barraza, y seguidores de la banda expresaron públicamente su apoyo y solidaridad. (Instagram/@rickyrecodo)

Tras la localización del menor hubo una oleada de alegría y agradecimiento en las redes sociales. Diversos colegas, como Pancho Barraza, y seguidores de la banda expresaron públicamente su apoyo y solidaridad.

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Las redes sociales se llenaron de mensajes como “Gracias a Dios mi compa Ricky”, “Bendito Dios”, “Bendiciones para toda la familia mi Ricky” y “Un milagro de vida”. El apoyo colectivo se tradujo en la masiva difusión de la ficha y en una ola de esperanza que cruzó fronteras digitales.

La búsqueda y la movilización ciudadana

La desaparición de un menor movilizó a la sociedad sonorense y a la comunidad musical. La ficha de búsqueda, avalada por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, incluyó los datos personales y características físicas de Jesús Gabriel.

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Durante la situación, se hizo público que, pese a la insistencia familiar, el protocolo de búsqueda tardó en activarse por cuestiones administrativas.

Ricky Yocupicio expresó su frustración en redes sociales por la demora en la respuesta institucional, pero no dejó de agradecer a quienes compartieron la información y ofrecieron apoyo a la familia.

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El hallazgo y el cierre de la búsqueda

Después de varios días de incertidumbre, la familia confirmó que Jesús Gabriel Yocupicio Orantes se encontraba sano y salvo. Hasta ahora, las autoridades y los familiares no han revelado detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo, ni sobre el tiempo total que el menor permaneció extraviado.

La noticia de su localización generó alivio y entusiasmo en la comunidad musical y entre los seguidores de Banda El Recodo. Los comentarios de alegría y agradecimiento en redes sociales reflejaron el impacto emocional que tuvo el caso y la unión del público en situaciones de emergencia.

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El episodio dejó testimonio del poder de la movilización social y del valor del acompañamiento ciudadano cuando una familia atraviesa momentos difíciles.