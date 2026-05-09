Cae antena de antena de radiocomunicaciones sobre casas en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX

Autoridades señalaron que se contactó a la empresa responsable de la instalación. Crédito: Protección Civil CDMX

Una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente treinta metros cayó sobre dos inmuebles en la colonia Guadalupe Tepeyac la tarde de este sábado 9 de mayo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente provocó daños estructurales en la losa de un baño y en la barda perimetral de las viviendas afectadas, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La caída de la estructura, que tenía una base de dos metros, llevó a la evacuación preventiva de diez personas que se encontraban en las inmediaciones.

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Las autoridades no reportaron personas lesionadas tras el colapso de la antena.

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