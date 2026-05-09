México

Peso Pluma invitó a Gloria Trevi a cantar con él en concierto, así fue el momento

Hassan Kabande calificó a la cantante como un “ícono de la música mexicana”

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La cantante fue invitada por el interprete de corridos tumbados durante su show en Chicago (captura de pantalla)
La cantante fue invitada por el interprete de corridos tumbados durante su show en Chicago (captura de pantalla)

La cantante Gloria Trevi sorprendió la noche del 8 de mayo al aparecer como invitada especial durante el segundo concierto de Peso Pluma en el United Center de Chicago, Illinois, donde ambos artistas protagonizaron una interpretación en vivo del tema “Dr. Psiquiatra”.

El momento, ampliamente compartido en redes sociales, destaca por la reacción del público y la interacción entre ambos músicos.

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En una publicación a través de redes sociales, Trevi expresó: “Gracias por la invitación. Qué energía tan fregona vivimos en Chicago. México presente siempre. ¡Una noche increíble!”.

La cantante interpretó "Dr. Psiquiatra"

Las imágenes difundidas muestran al público celebrando la aparición sorpresa de la cantante mientras Peso Pluma —cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija— agitó su sudadera y acompañó a la cantante durante la presentación.

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El cantante de corridos tumbados anunció desde el escenario la participación de Gloria Trevi y la recibió con un abrazo, sin intervenir con su voz en la interpretación del tema popularizado en 1989.

Usuarios en diferentes plataformas digitales subrayan la energía de la artista regiomontana y el carácter inesperado del dueto, aunque Peso Pluma no ha mencionado la posibilidad de futuras colaboraciones.

La 5 canciones más icónicas de Gloria Trevi

ARCHIVO - Gloria Trevi interpreta "Ellas Soy Yo" en los Latin American Music Awards en el Teatro Dolby el 25 de octubre de 2018, en Los Angeles. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)
ARCHIVO - Gloria Trevi interpreta "Ellas Soy Yo" en los Latin American Music Awards en el Teatro Dolby el 25 de octubre de 2018, en Los Angeles. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)
  • Dr. Psiquiatra Canción con la que Gloria Trevi debuta en 1989. Rápidamente se convierte en un himno juvenil por su actitud irreverente y su letra provocadora. El sencillo lanza su carrera en México y otros países de Latinoamérica.
  • Pelo Suelto Tema de 1991, incluido en el álbum “Tu Ángel de la Guarda”. Representa el espíritu rebelde de la época y se asocia con la imagen desenfadada de Trevi. La frase “voy a traer el pelo suelto” se vuelve un lema generacional.
  • Zapatos Viejos Lanzada en 1993, esta canción destaca por su ritmo contagioso y letra que aborda la aceptación de uno mismo. Refuerza la postura desafiante de la intérprete frente a los estereotipos sociales.
  • Todos Me Miran Tema editado en 2006 tras el regreso de Trevi a los escenarios. Se convierte en himno de empoderamiento y diversidad, especialmente dentro de la comunidad LGBT+. Es uno de sus mayores éxitos en la década de 2000.
  • El Recuento de los Daños Balada de 1995 que muestra una faceta más vulnerable y personal de la artista. La letra aborda temas de dolor y resiliencia, posicionándose como una de las favoritas en su repertorio.

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