Pronóstico del clima para el Día de la Madre 2026 en CDMX

La Ciudad de México presentará lluvias con actividad eléctrica para el día especial de las madres. Crédito: Cuartoscuro.

El Día de la Madre 2026 en Ciudad de México llegará con un clima lleno de contrastes.

Las familias que planean festejar al aire libre deben prepararse para una jornada que irá del calor matutino a posibles tormentas vespertinas, con termómetros que podrían alcanzar altas temperaturas y lluvias que marcarán el final del día.

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Desde las primeras horas del domingo, la capital experimentará un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de 13 a 15 ℃ y cielos parcialmente nublados.

En el sur y poniente, el amanecer será aún más frío, con registros cercanos a 10 ℃.

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Para quienes participen en eventos matutinos, como carreras o desayunos familiares, la franja de estabilidad meteorológica se ubicará entre las 8 y las 11 de la mañana, ideal para salir sin preocupaciones por la lluvia.

Evolución del clima durante el Día de la Madre en CDMX

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a cubrir la ciudad, anticipando el inicio de la temporada de lluvias.

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El calor regresará a partir de las 11 horas, junto con un índice UV extremo, por lo que se recomienda utilizar protección solar incluso si el cielo luce gris.

Entre las 11 y las 14 horas, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 28 ℃ en la mayoría de la zona urbana, mientras que en el sur y poniente el ambiente será más fresco, con máximas de 18 a 24 ℃.

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Durante el mediodía, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará, extendiéndose hasta la madrugada del lunes.

Las primeras precipitaciones podrían sorprender a quienes transiten por zonas altas del sur de la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. Posteriormente, hacia el mediodía y la tarde, las lluvias se desplazarán hacia el surponiente y otras áreas.

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La Ciudad de México presentará calor durante el día y en la noche se prevén lluvias fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tormentas eléctricas y descenso de temperatura por la tarde

Después de las 15 horas, el potencial de tormentas aumentará notoriamente.

Se prevén lluvias aisladas con actividad eléctrica que podrían prolongarse hasta la noche, especialmente en el centro, norte y oriente de la capital.

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Las rachas de viento alcanzarán hasta 51 km/h en estas zonas, complicando cualquier reunión o concierto programado para esas horas.

El periodo entre las 18 horas y la noche concentrará el mayor riesgo de precipitaciones intensas, especialmente en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

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En el sur, las lluvias podrían ser aún más abundantes debido al relieve, afectando a Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras.

Al final del día, la Ciudad de México despedirá el Día de la Madre bajo un ambiente mucho más fresco y húmedo. El calor dará paso a calles mojadas y cielos cargados, recordando que la celebración se vivió entre desayunos familiares y tormentas eléctricas.

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Quienes planeen actividades al aire libre deberán estar atentos a los cambios bruscos del clima y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas vespertinas.