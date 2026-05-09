Qué necesita cada equipo de Liguilla para avanzar a semifinales

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, todos los equipos enfrentan duelos decisivos donde cualquier error puede ser fatal y la eliminación significaría decepciones profundas para sus aficiones. (Jovani Pérez)

Los cuartos de final del Clausura 2026 llegan a su fase decisiva con cuatro boletos en juego para las semifinales. Ocho equipos mantienen vivas sus aspiraciones al título, pero los escenarios de cada serie varían para el partido de vuelta.

El sistema de competencia establece que, en caso de empate en el marcador global, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general.

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Chivas y Toluca podrían enfrentar una profunda decepción de su afición si no logran remontar en la fase decisiva de la Liguilla. (X @Chivas.)

No hay criterio de gol de visitante, por lo que los equipos deberán calcular cada movimiento para no quedarse fuera de la Liguilla.

Chivas, Atlas y Toluca: obligados a la remontada

Cada uno de estos equipos inicia la vuelta en desventaja y necesita una actuación contundente para mantener el sueño.

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Chivas: Necesita ganar por dos goles (para empatar el global y avanzar por posición) o por tres para clasificar directamente.

Atlas : Perdió 3-2, por ello solamente le sirve ganar por dos goles o más ante Cruz Azul.

Toluca: Debe ganar por dos goles o más frente a Pachuca para seguir en la pelea.

Toluca llega con la obligación de remontar a Pachuca para mantener vigente su bicampeonato histórico. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, los tres requieren máxima concentración, ya que cualquier otro resultado los eliminará de la competencia.

Tigres, Cruz Azul, Pachuca y Pumas: margen de maniobra

Estos equipos llegan a la vuelta con ventajas estratégicas, ya sea por marcador, por posición en la tabla o ambos.

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Tigres : Avanza con triunfo, empate o derrota por un gol ante Chivas.

Cruz Azul: Puede clasificar con victoria, empate o derrota por un gol frente a Atlas.

Pachuca: Mantiene el pase con victoria, empate o derrota por un gol ante Toluca.

Pumas: Su ventaja de tabla le permite avanzar con empate o triunfo ante América.

Pumas, líder del torneo, enfrenta máxima presión para confirmar su buen momento y evitar una crisis por eliminación prematura. REUTERS/Henry Romero

Estos clubes pueden jugar con mayor calma, aunque no pueden confiarse, ya que cualquier descuido podría cambiar el rumbo de la Liguilla.

El costo de la eliminación para cada equipo

Para los ocho clubes en Liguilla, quedar fuera en cuartos de final implica perder mucho más que la oportunidad de pelear por el título:

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Chivas: Salir dejaría una sensación de fracaso tras un torneo regular en el que dominaron y representaría un duro golpe para su afición.

Atlas: Otro torneo sin semifinales podría agravar los próximos cambios en la dirección y en la plantilla.

Toluca: Como bicampeón vigente, la eliminación significaría el final de una era y la posible salida de figuras clave.

América: Quedar fuera implicaría cuestionamientos internos, sobre todo por las expectativas que siempre rodean al club más ganador del país.

Tigres: No avanzar sería visto como un retroceso, considerando su plantel con experiencia internacional y la inminente salida de su máximo goleador histórico, André-Pierre Gignac .

Cruz Azul: La eliminación aumentaría la exigencia sobre la directiva y cuerpo técnico, y podría llevar a una reconstrucción del plantel.

Pachuca: Perder el pase dificultaría la continuidad de su apuesta por jóvenes talentos.

Pumas: La eliminación sería vista como una decepción tras haber terminado como líder, y pondría presión sobre la dirigencia para mantener la confianza de la tribuna.

Tigres llega con la obligación de reafirmar su dominio y continuar el legado de Gignac en la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la eliminación puede significar desde crisis institucionales hasta la ruptura de proyectos deportivos y grandes decepciones para las aficiones.