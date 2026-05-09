Sheinbaum responde al ataque armado contra la propiedad de Rocha Moya

La tarde de este 9 de mayo de 2026, al salir del evento “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui” en San Ignacio Río Muerto, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre el ataque en contra de la vivienda del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Abordo de una camioneta blanca, la mandataria mexicana se limitó a contestar: “Ya sacó un comunicado la Secretaria de Seguridad de Sinaloa”. Sin mayor declaración sobre el caso del gobernador, la mandataria escuchó la petición de la madre de Sergio Daniel, joven boxeador asesinado en Sonora.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Pronóstico del clima para el Día de la Madre 2026 en CDMX
El Día de la Madre en Ciudad de México estará marcado por un clima caluroso durante la mañana y riesgo de tormentas eléctricas por la tarde
Es localizado el sobrino de Ricky Yocupicio, vocalista de El Recodo tras varios días desaparecido
La familia de Jesús Gabriel confirmó que el menor se encuentra bien luego de una intensa búsqueda, mientras la comunidad musical y ciudadanos expresaron alivio y agradecimiento por el resultado
Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán
El peso aproximado de la sustancia, conocida en las calles como “cristal”, fue de dos kilogramos
Qué necesita cada equipo de Liguilla para avanzar a semifinales
El partido de vuelta pone a varios equipos en situación de desventaja y obliga a otros a aprovechar marcadores y localías
BTS en México: comienzan el soundcheck de hoy
El grupo de K-pop tiene presentaciones programadas para el 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México
MÁS NOTICIAS