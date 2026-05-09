México

Sheinbaum responde al ataque armado contra la propiedad de Rocha Moya

La vivienda del gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la colonia Las Quintas en Culiacán

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El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

La tarde de este 9 de mayo de 2026, al salir del evento “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui” en San Ignacio Río Muerto, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre el ataque en contra de la vivienda del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Abordo de una camioneta blanca, la mandataria mexicana se limitó a contestar: “Ya sacó un comunicado la Secretaria de Seguridad de Sinaloa”. Sin mayor declaración sobre el caso del gobernador, la mandataria escuchó la petición de la madre de Sergio Daniel, joven boxeador asesinado en Sonora.

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