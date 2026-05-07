México

Así luce el escenario de BTS a unas horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

El rotundo éxito de ventas en las tres fechas motivó a una disposición visual y distribución de zonas fuera de lo habitual

Guardar
Google icon
Los siete miembros de BTS posan en el escenario de un estadio de noche, con el público en las gradas iluminando con ARMY Bombs y fuegos artificiales en el cielo.
La famosa banda de K-Pop optó por un diseño circular y pasarelas radiales que permiten mayor interacción con el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del primer concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, la explanada central del recinto muestra un aspecto completamente renovado y diferente al habitual.

Las imágenes aéreas difundidas en redes sociales revelan el nivel de detalle y la magnitud del montaje, que anticipa un evento sin precedentes para los fanáticos mexicanos.

PUBLICIDAD

Más de 60 mil ARMYS se preparan para la ansiada primer fecha de BTS en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Henry Romero
Más de 60 mil ARMYS se preparan para la ansiada primer fecha de BTS en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Henry Romero

El escenario 360 grados, ubicado en el centro exacto de la explanada, y la sustitución de la tradicional cabecera por una tribuna tubular busca maximizar la visibilidad y la experiencia de los más de 60 mil asistentes que agotaron las entradas para las tres fechas programadas.

Así es el corazón del Estadio GNP: un escenario en todas direcciones

La principal innovación del concierto es la instalación de un escenario 360 grados en el centro del estadio, lo que redefine por completo la experiencia de los asistentes.

PUBLICIDAD

  • El escenario central sobresale por su estructura metálica de gran tamaño, claramente visible desde cualquier punto del estadio.
  • La configuración circular elimina la cabecera tradicional y crea una atmósfera envolvente para el público.
  • Pasarelas radiales conectan la plataforma principal con las distintas zonas, acercando a los integrantes de BTS con todos los sectores.
  • Este diseño permite que cada ARMY disfrute del espectáculo con la mayor proximidad a los artistas.
La estructura metálica del escenario central permitirá una visualización uniforme y una interacción más cercana entre los miembros de BTS y el ARMY. (Foto: X/ConcertDrone)
La estructura metálica del escenario central permitirá una visualización uniforme y una interacción más cercana entre los miembros de BTS y el ARMY. (Foto: X/ConcertDrone)

Así, esta estructura central permite una visualización uniforme y una interacción constante entre BTS y sus seguidores.

De la cabecera a la tribuna: así se reinventó el Estadio para BTS

Otra de las grandes novedades que se aprecian es la eliminación de la cabecera habitual, reemplazada por una tribuna tubular provisional.

  • La nueva tribuna tubular ocupa el lugar donde usualmente se encuentra el escenario en otros conciertos, otorgando mayor espacio y visibilidad a los asistentes.
  • Esta modificación responde a las exigencias técnicas de la gira y marca un precedente en la organización de conciertos masivos en el país.
  • La innovación ha sido bien recibida por los fans, quienes destacaron la amplitud y el acceso visual desde todos los ángulos.
La eliminación de la cabecera tradicional cede paso a una tribuna tubular provisional, maximizando la visibilidad y el espacio disponible para los asistentes. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)
La eliminación de la cabecera tradicional cede paso a una tribuna tubular provisional, maximizando la visibilidad y el espacio disponible para los asistentes. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Esta solución adoptada evidencia la capacidad de adaptación y logística de los organizadores ante la demanda generada por BTS en México.

¿Dónde te toca? Así se distribuirán las zonas y accesos

La reconfiguración del recinto, visualizada gracias al mapa oficial, incluye una distribución cuidadosa de zonas y accesos, diseñada para ofrecer comodidad y accesibilidad a todos los asistentes.

  • Zonas Platino rodean el escenario y las pasarelas, asegurando cercanía y visión directa a los artistas.
  • Las áreas VE y NA se ubican en los niveles superiores, brindando alternativas de visibilidad en diferentes sectores del estadio.
  • Se destinó una zona PCD (Personas con Discapacidad) en la pista con acceso directo y acompañamiento hasta los asientos asignados.
  • La instalación de pantallas gigantes y la disposición circular garantizan que todos disfruten del show sin importar su ubicación.
estadio gnp mapa bts precios mexico
La distribución de zonas y accesos responde a criterios de comodidad y accesibilidad, permitiendo que cada espectador disfrute del espectáculo desde cualquier ubicación. (Ticketmaster)

De esta manera, la combinación de accesibilidad e innovación busca garantizar que cada espectador viva una experiencia inolvidable en el Estadio GNP Seguros.

Google icon

Temas Relacionados

BTSEstadio GNP SegurosCDMXK-PopConciertosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UNAM prevé que se formen 40 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico

Un sistema con tecnología de observación del territorio permite a anticipar la llegada y volumen de las algas flotantes

UNAM prevé que se formen 40 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico

Clases en línea o vacaciones adelantadas: lo que propuso Samuel García para los estudiantes de Nuevo León durante el Mundial

La iniciativa presentada contempla el término anticipado de las clases presenciales o la transición a un esquema virtual

Clases en línea o vacaciones adelantadas: lo que propuso Samuel García para los estudiantes de Nuevo León durante el Mundial

BTS en México en vivo: comienza el soundcheck para el concierto

El grupo de K-pop tiene este jueves su primer concierto de tres fechas programadas en CDMX

BTS en México en vivo: comienza el soundcheck para el concierto

Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

El hallazgo ocurrió sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua–Juárez, durante una inspección de seguridad

Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

Oficial, SEP adelanta cierre de calendario escolar por el Mundial 2026 para esta fecha

Las autoridades escolares explicaron que todos los niveles educativos concluirán actividades antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026

Oficial, SEP adelanta cierre de calendario escolar por el Mundial 2026 para esta fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

Agentes de la AEI acuden a declarar en la FGR por caso de agentes estadounidenses en Chihuahua

Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo: comienza el soundcheck para el concierto

BTS en México en vivo: comienza el soundcheck para el concierto

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

DEPORTES

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

CMLL revela cartel de FantasticaManía 2026 con el retiro de Tiger Mask como gran atractivo

PANINI termina contrato para álbum del Mundial en 2030, cierra un ciclo comenzado en México 1970