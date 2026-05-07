Así luce el escenario de BTS a unas horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

La famosa banda de K-Pop optó por un diseño circular y pasarelas radiales que permiten mayor interacción con el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del primer concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, la explanada central del recinto muestra un aspecto completamente renovado y diferente al habitual.

Las imágenes aéreas difundidas en redes sociales revelan el nivel de detalle y la magnitud del montaje, que anticipa un evento sin precedentes para los fanáticos mexicanos.

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Más de 60 mil ARMYS se preparan para la ansiada primer fecha de BTS en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Henry Romero

El escenario 360 grados, ubicado en el centro exacto de la explanada, y la sustitución de la tradicional cabecera por una tribuna tubular busca maximizar la visibilidad y la experiencia de los más de 60 mil asistentes que agotaron las entradas para las tres fechas programadas.

Así es el corazón del Estadio GNP: un escenario en todas direcciones

La principal innovación del concierto es la instalación de un escenario 360 grados en el centro del estadio, lo que redefine por completo la experiencia de los asistentes.

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El escenario central sobresale por su estructura metálica de gran tamaño, claramente visible desde cualquier punto del estadio.

La configuración circular elimina la cabecera tradicional y crea una atmósfera envolvente para el público.

Pasarelas radiales conectan la plataforma principal con las distintas zonas , acercando a los integrantes de BTS con todos los sectores.

Este diseño permite que cada ARMY disfrute del espectáculo con la mayor proximidad a los artistas.

La estructura metálica del escenario central permitirá una visualización uniforme y una interacción más cercana entre los miembros de BTS y el ARMY. (Foto: X/ConcertDrone)

Así, esta estructura central permite una visualización uniforme y una interacción constante entre BTS y sus seguidores.

De la cabecera a la tribuna: así se reinventó el Estadio para BTS

Otra de las grandes novedades que se aprecian es la eliminación de la cabecera habitual, reemplazada por una tribuna tubular provisional.

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La nueva tribuna tubular ocupa el lugar donde usualmente se encuentra el escenario en otros conciertos, otorgando mayor espacio y visibilidad a los asistentes.

Esta modificación responde a las exigencias técnicas de la gira y marca un precedente en la organización de conciertos masivos en el país.

La innovación ha sido bien recibida por los fans, quienes destacaron la amplitud y el acceso visual desde todos los ángulos.

La eliminación de la cabecera tradicional cede paso a una tribuna tubular provisional, maximizando la visibilidad y el espacio disponible para los asistentes. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Esta solución adoptada evidencia la capacidad de adaptación y logística de los organizadores ante la demanda generada por BTS en México.

¿Dónde te toca? Así se distribuirán las zonas y accesos

La reconfiguración del recinto, visualizada gracias al mapa oficial, incluye una distribución cuidadosa de zonas y accesos, diseñada para ofrecer comodidad y accesibilidad a todos los asistentes.

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Zonas Platino rodean el escenario y las pasarelas, asegurando cercanía y visión directa a los artistas.

Las áreas VE y NA se ubican en los niveles superiores, brindando alternativas de visibilidad en diferentes sectores del estadio.

Se destinó una zona PCD (Personas con Discapacidad) en la pista con acceso directo y acompañamiento hasta los asientos asignados.

La instalación de pantallas gigantes y la disposición circular garantizan que todos disfruten del show sin importar su ubicación.

La distribución de zonas y accesos responde a criterios de comodidad y accesibilidad, permitiendo que cada espectador disfrute del espectáculo desde cualquier ubicación. (Ticketmaster)

De esta manera, la combinación de accesibilidad e innovación busca garantizar que cada espectador viva una experiencia inolvidable en el Estadio GNP Seguros.