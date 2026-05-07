Detienen a policía de Jalisco por homicidio de una mujer: video revela que tenía indumentaria del CJNG

La mujer y el hombre capturados (Fiscalía de Jalisco)

Un hombre y una mujer fueron detenidos e imputados en Jalisco por su presunta responsabilidad en el homicidio de una mujer, el sujeto ahora acusado formalmente es policía activo de El Salto, además de que un video de los indicios asegurados muestra indumentaria del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía de Jalisco informó el 4 de mayo el arresto de Enrique Javier ‘’N’’ y Cristina ‘’N’’, presuntos responsables de homicidio calificado en contra de una víctima, hechos sucedidos en Guadalajara. A los dos les fue impuesta la medida de prisión preventiva como medida cautelar.

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Los hechos por los que fueron detenidos fueron registrados en la casa de la víctima en la colonia El Carmen, lugar al que llegó Enrique Javier en una motocicleta. Ya en el sitio habría accionado un arma de fuego, mientras que su acompañante, Cristina “N”, sería la encargada de vigilar la zona mientras estaba en otro vehículo.

Ahora bien, la detención del hombre y la mujer mencionados fue resultado de dos cateos ejecutados por elementos de la Policía de Investigación adscrita a la Comandancia de Feminicidios.

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El video muestra insignias de diversas unidades policiales, un vehículo blindado y la aprehensión de una mujer. El hombre fue identificado como policía municipal de El Salto, presuntamente autor de detonaciones de arma de fuego, mientras la mujer habría realizado labores de vigilancia. El material incluye el logotipo oficial de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cubriendo la coordinación con la Comisaría de El Salto y la prisión preventiva impuesta.

Video muestra material alusivo al CJNG

Cabe destacar que un video compartido por la Fiscalía de Jalisco muestra parte de los indicios asegurados durante las labores de investigación. El material muestra gorras de la policía, armas de fuego, tarjetas bancarias, un encendedor y dos parches, uno policiaco y otro con las letras CJNG.

“Se brindó el apoyo e información pertinente para documentar que el detenido era elemento activo de la corporación”, aparece en el informe oficial.

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Asimismo, fue fijada una audiencia para el 7 de mayo para que las autoridades judiciales determinen si Enrique Javier y Cristina son o no vinculados a proceso.

Operativo deja 9 detenidos en Pueblo Quieto

De igual manera, el 4 de mayo las autoridades de Jalisco informaron sobre la ejecución de dos cateos en la zona conocida como “Pueblo Quieto”. Lo anterior derivó en la detención de nueve personas y el aseguramiento de dos armas de fuego, así como de diversas sustancias con características de droga.

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Este material documental cubre un operativo policial en Pueblo Quieto, Jalisco. Se observa a agentes de la Policía de Investigación y vehículos pickup blancos en un entorno urbano. Las imágenes detallan el decomiso de múltiples teléfonos celulares, tabletas, una pistola, cargadores de munición, bolsas con sustancia blanca y dinero en efectivo. También se registran personas en el suelo y el decomiso de máquinas tragamonedas.

Durante el primer cateo, los agentes detuvieron a dos hombres que tenían posibles drogas y un arma de fuego. El despliegue operativo incluyó la persecución de cuatro hombres y una mujer que aparentemente intentaban huir del sitio. Las autoridades lograron detenerlos en flagrancia, pues llevaban envoltorios de presunta droga y un arma de fuego.

Mientras que, en un segundo cateo realizado en la zona, dos hombres fueron detenidos por el delito de resistencia de particulares. En ese inmueble, los agentes aseguraron ocho máquinas tragamonedas, dos expendios de cigarros sueltos y un teléfono celular.

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