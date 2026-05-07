Sentencian en EEUU a miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa

Emmanuel Martimiano León Soto, un hombre originario de México e identificado como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a 336 meses (28 años) de prisión por conspiración para distribuir fentanilo, metanfetamina y clorhidrato de cocaína, y a 240 meses (20 años) de prisión concurrentes por conspiración para cometer lavado de dinero.
En noviembre de 2024 fue acusado junto con otras 37 personas por un gran jurado federal del Distrito Medio de Carolina del Norte. La acusación incluyó cargos de conspiración para distribuir las mencionadas drogas y conspiración para lavar las ganancias del narcotráfico, siendo uno de los diez acusados principales en el caso.
PUBLICIDAD
Previo a su acusación formal, León Soto fue designado como Objetivo Regional Prioritario (ORP) por el programa del Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF).
“Es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, que ha sido designado como organización terrorista extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado”, se puede leer en el informe publicado en la página web del Departamento de Justicia del 1 de mayo.
PUBLICIDAD
Dicho sujeto contaba con diversos alias, entre ellos Manny, José Manuel López-Castro, Jesús López Castro, Pedro Beltrán Zazueta, Pedro Zazueta Beltrán, Emmanuel Gómez, Emanuel León, Emanuel León-Soto, Manuel León Soto, José Manuel López Castro y Emanuel Peña Gómez.
Cabe recordar que el 22 de abril de 2025 Infobae México informó sobre el arresto del hombre ahora sentenciado. Su captura fue realizada en Nogales, Arizona, se trataba de uno de los 38 individuos acusados de manera formal en diciembre de 2024.
PUBLICIDAD
“La actividad delictiva de Emmanuel Martimiano, sumada a su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, lo convierte en una amenaza significativa para la seguridad”, son parte de las declaraciones respecto a la detención del hombre mencionado.
“Alex” detenido en Colombia
Por su parte, el 4 de mayo las autoridades de Colombia informaron la detención de Jorge E. P., conocido con el sobrenombre de Alex, un ciudadano de origen mexicano identificado como un elemento relevante del Cártel de Sinaloa y quien es requerido por EEUU.
PUBLICIDAD
La captura se realizó mediante un operativo coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Según el informe oficial, Alex fungía como enlace financiero y logístico del Cártel de Sinaloa. Las autoridades colombianas resaltaron que Jorge E. P. es considerado “pieza clave del Cártel de Sinaloa”, requerido por una corte del distrito de Nueva York desde septiembre de 2025. De acuerdo con los registros, el detenido se encontraba en territorio colombiano con el objetivo de evadir los controles de seguridad intensificados en Sinaloa, México.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD