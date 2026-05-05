México

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Sara Carter asegura que compartieron información de inteligencia y luego las autoridades mexicanas fueron contra el líder del CJNG

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Sara Carter fue entrevistas por Sean Hannity en Fox News (Archivo)
Sara Carter fue entrevistas por Sean Hannity en Fox News (Archivo)

Estados Unidos, a través de Sara Carter, quien se desempeña como titular de Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), reconoció las labores de cooperación con México respecto al combate al crimen organizado, además de que este tipo de acciones seguirán.

En un entrevista en el medio Fox News, la funcionaria habló sobre la relación de EEUU con otros países y al mencionar a México destacó el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“Vimos lo que sucedió en México cuando compartimos información de inteligencia con el gobierno mexicano, y vimos cómo el gobierno mexicano tomó medidas inmediatas y atacó a El Mencho, quien fue asesinado”, es parte de lo expresado por Carter en entrevista con Sean Hannity.

El Mencho CJNG EEUU
Foto: Departamento de Estado de EEUU

Sara Carter también habló de las conversaciones que EEUU ha tenido con los socios de diferentes partes del hemisferio occidental a nivel bilateral y multilateral.

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“Puedo asegurarles que es un proceso constante y continuo. Contamos con ayuda de socios en todo el hemisferio occidental, ya sea Ecuador, El Salvador o las conversaciones en Bolivia o México”, comentó.

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