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BTS en Palacio Nacional: así fue el momento en que bomberos rociaron a las ARMYs que esperaban el saludo

¿Experiencia SWIMside? horas antes de que el grupo llegara, se vivieron sucesos icónicos en el Zócalo

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(X/@CdmxPilares)
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El saludo de BTS reunió a 50 mil personas en el Zócalo, el grupo surcoreano sólo saludó a ARMY, pero el ambiente se vivió como si fuera un concierto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la reunión en Palacio Nacional con los idol con horas de anticipación, pues lo dijo en su conferencia de prensa matutina; sin embargo, los fans llenaron aproximadamente un cuarto del Zócalo.

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Ya que muchos se dieron cita en la plancha al medio día, el Cuerpo de Bomberos de la CDMX previno golpes de calor de una forma que llamó la atención: rociando agua sobre la multitud.

Cabe señalar que esta es una medida muy común en conciertos masivos al aire libre, incluso en recintos cerrados, los propios grupos de K-pop arrojan agua a las primeras filas para evitar desmayos.

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Aproximadamente 200 personas esperan al grupo surcoreano en el Zócalo, ante las altas temperaturas, se les roció agua para reducir el riesgo (Nallely Sánchez/Infobae México)

Sin embargo, los primeros videos que se difundieron en redes sociales fueron de alrededor de 2 mil ARMYs siendo rociadas a manguerazos por los bomberos.

Entre bromas, algunas páginas de memes y fans de BTS dijeron “Cáiganle a la experiencia SWIMSIDE”, cabe señalar que el grupo tiene una canción llamada SWIM y la experiencia exclusiva para oyentes persistentes si existe.

De igual manera, la actuación en ese momento de parte de las autoridades respondió a la prevención, pues el Zócalo tenía una temperatura de 30 grados en ese momento.

Vista de una multitud de personas con paraguas en una plaza mojada frente al Palacio Nacional. Otros edificios históricos y un chorro de agua son visibles bajo cielo nublado
Cientos de fans de BTS, conocidos como ARMY, se reunieron en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, esperando la llegada de la banda surcoreana y el saludo de los integrantes desde el balcón (Nallely Sánchez/Infobae México)

Así fue el momento en que BTS salió al balcón

Justo a las 17:07, los integrantes del grupo de K-pop salieron al balcón (Samantha Godínez/Infobae México)

BTS presume sus fotos dentro de Palacio Nacional

Después del esperado saludo —que duró 3 minutos—, el grupo se retiró de Palacio Nacional, pero no sin antes llevarse un recuerdo de la vista de 50 mil ARMY desde el balcón de Palacio Nacional.

Jimin publicó una historia de Instagram mientras que Suga y RM subieron fotografías, los tres bailarines y cantnates dejaron ver su punto de vista desde arriba, donde saludaron a sus fans.

Una vasta multitud de fans de BTS en el Zócalo, este fue el punto de vista de uno de los integrantes (Instagram/@j.m)

La cita estaba programada para las 17:00, momento exacto en que los miembros del grupo salieron al balcón y saludaron a los presentes.

RM, líder de la banda, fue el primero en dirigirse al público con un mensaje breve en español:“Te amo y te quiero”, generando una nueva oleada de gritos y aplausos.

(X/bts_bighit)
(X/bts_bighit)

V, otro de los integrantes, reconoció que su español no es perfecto pero expresó cuánto extrañaba a sus fans mexicanos.

Cuánta gente reuniría BTS en el Zócalo

La posibilidad de que BTS ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo ha generado expectativas sobre el alcance de su convocatoria.

Según una estimación realizada por inteligencia artificial, el grupo podría superar los récords previos, reuniendo hasta 600 mil personas en el corazón de la capital mexicana.

REUTERS/Luis Cortes
REUTERS/Luis Cortes

Esta cifra dejaría atrás el registro de la cantante Shakira, quien atrajo a 400 mil asistentes en su última presentación gratuita en el mismo lugar.

La cifra de 600 mil surge a partir del análisis de la demanda de entradas para los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros en mayo de 2026.

Para esos eventos de acceso limitado, más de 1,1 millones de personas intentaron conseguir alguna de las 150 mil localidades disponibles para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo.

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