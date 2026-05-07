México

Día de las Madres: las mamás más poderosas e influyentes de México en política, ciencia y espectáculos

Repasamos algunas de las madres mexicanas cuya influencia y poder trascienden el ámbito doméstico para impactar decisivamente en los destinos de millones de personas

Guardar
Google icon
Cuatro mujeres, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Annie Pardo y Claudia Sheinbaum, posan sonrientes para una foto, de izquierda a derecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum, su madre Annie Pardo, y las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, México celebrará el Día de las Madres con el reconocimiento de que las mujeres que han ejercido la maternidad no solo han criado generaciones, sino que también han dejado huella profunda en distintos rubros.

Las madres ocupan espacios clave en la vida pública de México. Este 10 de mayo, el foco está en quienes, desde la política, la ciencia y el espectáculo, marcan el pulso nacional con su influencia y poder.

PUBLICIDAD

Madres reconocidas en la ciencia, la política y el mundo empresarial

En el campo de la ciencia, Annie Pardo Cemo, maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM y profesora emérita en el Departamento de Biología Celular, figura entre el dos por ciento de las científicas más citadas del mundo, con más de 180 publicaciones y 25 mil citas académicas

Es madre de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. Pardo sostiene: “Lo más difícil de ser madre de Claudia es leer algunos tuits”.

PUBLICIDAD

Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, reconoció que su hija tiene lo necesario para liderar al país. (Cuartoscuro)
Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, reconoció que su hija tiene lo necesario para liderar al país. (Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de México desde octubre de 2024, es la primera mujer en ocupar el cargo. Tiene una trayectoria como física e ingeniera ambiental, y su liderazgo político marca un precedente en la historia nacional, convirtiéndola en un símbolo de empoderamiento femenino en espacios de poder.

La presidenta tiene dos hijos: Mariana Imaz Sheinbaum (su hija biológica) y Rodrigo Imaz Gispert (su hijastro, a quien crió como propio), fruto de su matrimonio anterior con Carlos Imaz Gispert.

La política mexicana también reconoce a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México, quien tiene dos hijos: Rubén Ernesto Martínez Rodríguez y Alejandra Icela Martínez Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con Volker Türk fue positiva. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez es la secretaria de Gobernación desde el 1 de octubre de 2024 (Presidencia)

En el ámbito empresarial, María Asunción Aramburuzabala es referente en el sector corporativo, reconocida como una de las mujeres de negocios más influyentes del país. Su liderazgo impacta la economía nacional. Tiene dos hijos: Pablo y Santiago Zapata Aramburuzabala.

Influencia y poder en el espectáculo mexicano

En el espectáculo, Kimberly Loaiza suma más de 74 millones de seguidores en TikTok y 37.5 millones en Instagram. La cantante e influencer, madre de Kima y Juan Pantoja, mantiene una audiencia femenina joven.

Yuya, empresaria y pionera en YouTube, combina su marca con la crianza de su hijo Mar. Su enfoque en bienestar y crianza consciente la coloca entre las madres más influyentes de la red.

María Asunción es considerada la quinta persona más rica de México y la primera mujer, como también la tercera mujer más rica de Hispanoamérica
María Asunción es considerada la quinta persona más rica de México y la primera mujer, como también la tercera mujer más rica de Hispanoamérica

Andrea Legarreta, conductora de televisión, es madre de Mía y Nina. Su vida familiar es parte constante de su contenido en medios y redes. Galilea Montijo, presentadora, comparte su experiencia como madre de Mateo. Ambas son referentes del entretenimiento y la maternidad pública.

Entre las pioneras de la televisión, Carla Estrada fue la primera mujer directora de cámaras y escena en telenovelas mexicanas. Estrada produjo clásicos como “Quinceañera” y “Alborada”. “La maternidad no es culpa”, declaró a Milenio.

Érika Buenfil renovó su carrera en TikTok, guiada por su hijo Nicolás. Hoy supera los 18 millones de seguidores con videos familiares.

Galilea Montijo presumió la figura de su compañera, Andrea Legarreta. (Foto: @galileamontijo/ Instagram)
Desde la pantalla de Televisa, Andrea y Galilea influyen a cientos de miles de personas diariamente (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

Madres en redes y activismo social

El activismo social y la influencia digital también tienen rostros maternos. Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, combina la gestión pública con la maternidad, visibilizando temas de adopciones y discapacidad. Es mamá de las niñas Mariel e Isabel, y se encuentra a la espera de un tercer bebé.

Claudia Lizaldi impulsa la maternidad consciente desde plataformas digitales, enfocada en bienestar emocional. Tiene dos hijos, Iam y Elah, fruto de su anterior matrimonio con Eamonn Kneeland.

Michelle Torres, diseñadora, comparte la crianza de sus tres hijas y muestra cómo equilibra maternidad y éxito profesional. Ana Paola Lynch y Denise Núñez (“Mamá Descomplicada”) abordan la salud mental y la crianza respetuosa en redes sociales, construyendo comunidades de acompañamiento para otras madres.

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada de ejercer privilegios
Mariana Rodríguez, primera dama del estado de Nuevo León es madre de dos niñas y está en la espera de un tercer bebé (Instagram/@marianardzcantu)

Estas historias cruzan generaciones y disciplinas. Las madres influyentes en México abren puertas y mantienen debates públicos en la ciencia, la política y el espectáculo.

El Día de las Madres 2026, sus trayectorias muestran que la maternidad y el liderazgo pueden —y deben— convivir.

Google icon

Temas Relacionados

Día de las Madres10 de mayoClaudia SheinbaumAnnie PardoAndrea LegarretaGalilea Montijomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 6 de mayo: lluvias con descargas eléctricas en Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 6 de mayo: lluvias con descargas eléctricas en Edomex

Destacan caballerosidad de Tae-hyung de BTS por su trato a Sheinbaum en Palacio Nacional

La banda de K-pop demostró sus buenos modales con la presidenta de México

Destacan caballerosidad de Tae-hyung de BTS por su trato a Sheinbaum en Palacio Nacional

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa promueve amparo para evitar ser detenido o extraditado

Es uno de los hombres acusado por EEUU por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa promueve amparo para evitar ser detenido o extraditado

Buscan a Lucía Martínez Cortes de 3 años, desapareció en Polanco, CDMX: autoridades activan alerta Amber

La niña desapareció el 5 de mayo alrededor de las 17:45 en la alcaldía Miguel Hidalgo

Buscan a Lucía Martínez Cortes de 3 años, desapareció en Polanco, CDMX: autoridades activan alerta Amber

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Líneas 2, 3 y 7 del STC presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Líneas 2, 3 y 7 del STC presentan retrasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa promueve amparo para evitar ser detenido o extraditado

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa promueve amparo para evitar ser detenido o extraditado

Markitos Toys afirma que le hubiera gustado ser gobernador interino de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras operaciones en el Océano Pacífico

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Destacan caballerosidad de Tae-hyung de BTS por su trato a Sheinbaum en Palacio Nacional

Destacan caballerosidad de Tae-hyung de BTS por su trato a Sheinbaum en Palacio Nacional

Exatlón México: quién gana la medalla grupal hoy 6 de mayo

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum: euforia invade el Zócalo

Suga y RM de BTS comparten su foto de ARMY México desde Palacio Nacional

Está listo el gigantesco escenario para BTS: así luce desde el aire tras encuentro de la banda con Sheinbaum

DEPORTES

Selección de Japón tendría pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026

Selección de Japón tendría pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026

De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

Gallardo manda mensaje polémico al salir de Toluca para integrarse al Tri

Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas