Día de las Madres: las mamás más poderosas e influyentes de México en política, ciencia y espectáculos

La presidenta Claudia Sheinbaum, su madre Annie Pardo, y las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, México celebrará el Día de las Madres con el reconocimiento de que las mujeres que han ejercido la maternidad no solo han criado generaciones, sino que también han dejado huella profunda en distintos rubros.

Las madres ocupan espacios clave en la vida pública de México. Este 10 de mayo, el foco está en quienes, desde la política, la ciencia y el espectáculo, marcan el pulso nacional con su influencia y poder.

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Madres reconocidas en la ciencia, la política y el mundo empresarial

En el campo de la ciencia, Annie Pardo Cemo, maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM y profesora emérita en el Departamento de Biología Celular, figura entre el dos por ciento de las científicas más citadas del mundo, con más de 180 publicaciones y 25 mil citas académicas

Es madre de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. Pardo sostiene: “Lo más difícil de ser madre de Claudia es leer algunos tuits”.

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Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, reconoció que su hija tiene lo necesario para liderar al país. (Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de México desde octubre de 2024, es la primera mujer en ocupar el cargo. Tiene una trayectoria como física e ingeniera ambiental, y su liderazgo político marca un precedente en la historia nacional, convirtiéndola en un símbolo de empoderamiento femenino en espacios de poder.

La presidenta tiene dos hijos: Mariana Imaz Sheinbaum (su hija biológica) y Rodrigo Imaz Gispert (su hijastro, a quien crió como propio), fruto de su matrimonio anterior con Carlos Imaz Gispert.

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La política mexicana también reconoce a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México, quien tiene dos hijos: Rubén Ernesto Martínez Rodríguez y Alejandra Icela Martínez Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez es la secretaria de Gobernación desde el 1 de octubre de 2024 (Presidencia)

En el ámbito empresarial, María Asunción Aramburuzabala es referente en el sector corporativo, reconocida como una de las mujeres de negocios más influyentes del país. Su liderazgo impacta la economía nacional. Tiene dos hijos: Pablo y Santiago Zapata Aramburuzabala.

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Influencia y poder en el espectáculo mexicano

En el espectáculo, Kimberly Loaiza suma más de 74 millones de seguidores en TikTok y 37.5 millones en Instagram. La cantante e influencer, madre de Kima y Juan Pantoja, mantiene una audiencia femenina joven.

Yuya, empresaria y pionera en YouTube, combina su marca con la crianza de su hijo Mar. Su enfoque en bienestar y crianza consciente la coloca entre las madres más influyentes de la red.

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María Asunción es considerada la quinta persona más rica de México y la primera mujer, como también la tercera mujer más rica de Hispanoamérica

Andrea Legarreta, conductora de televisión, es madre de Mía y Nina. Su vida familiar es parte constante de su contenido en medios y redes. Galilea Montijo, presentadora, comparte su experiencia como madre de Mateo. Ambas son referentes del entretenimiento y la maternidad pública.

Entre las pioneras de la televisión, Carla Estrada fue la primera mujer directora de cámaras y escena en telenovelas mexicanas. Estrada produjo clásicos como “Quinceañera” y “Alborada”. “La maternidad no es culpa”, declaró a Milenio.

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Érika Buenfil renovó su carrera en TikTok, guiada por su hijo Nicolás. Hoy supera los 18 millones de seguidores con videos familiares.

Desde la pantalla de Televisa, Andrea y Galilea influyen a cientos de miles de personas diariamente (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

Madres en redes y activismo social

El activismo social y la influencia digital también tienen rostros maternos. Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, combina la gestión pública con la maternidad, visibilizando temas de adopciones y discapacidad. Es mamá de las niñas Mariel e Isabel, y se encuentra a la espera de un tercer bebé.

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Claudia Lizaldi impulsa la maternidad consciente desde plataformas digitales, enfocada en bienestar emocional. Tiene dos hijos, Iam y Elah, fruto de su anterior matrimonio con Eamonn Kneeland.

Michelle Torres, diseñadora, comparte la crianza de sus tres hijas y muestra cómo equilibra maternidad y éxito profesional. Ana Paola Lynch y Denise Núñez (“Mamá Descomplicada”) abordan la salud mental y la crianza respetuosa en redes sociales, construyendo comunidades de acompañamiento para otras madres.

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Mariana Rodríguez, primera dama del estado de Nuevo León es madre de dos niñas y está en la espera de un tercer bebé (Instagram/@marianardzcantu)

Estas historias cruzan generaciones y disciplinas. Las madres influyentes en México abren puertas y mantienen debates públicos en la ciencia, la política y el espectáculo.

El Día de las Madres 2026, sus trayectorias muestran que la maternidad y el liderazgo pueden —y deben— convivir.