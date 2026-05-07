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Selección de Corea del Sur confirma su último partido amistoso previo al Mundial 2026

El conjunto surcoreano confirmó su último amistoso antes de encarar la justa mundialista

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La selección de Corea del Sur confirmó un amistoso previo a su duelo vs México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
La selección de Corea del Sur confirmó un amistoso previo a su duelo vs México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

Con la confirmación de su último partido de preparación, la Selección de Corea del Sur definió el cronograma previo al desafío más relevante de su presente: el debut en el Mundial 2026.

El encuentro, pactado frente a El Salvador, cierra la etapa de amistosos y marca el inicio de la concentración definitiva del combinado asiático.

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El enfrentamiento se disputará el 3 de junio en el America First Field de Sandy, Utah, a las 17:00, dentro de la última ventana FIFA antes del inicio del torneo.

La sede fue elegida estratégicamente, ya que la altitud de Salt Lake City (unos 1.300 metros sobre el nivel del mar) permitirá que los jugadores coreanos se aclimaten a condiciones similares a las que encontrarán en Guadalajara, donde disputarán dos partidos del grupo A.

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Corea del Sur habría elegido Guadalajara como su sede de campamento. Créditos: Infobae México.
Corea del Sur habría elegido Guadalajara como su sede de campamento. Créditos: Infobae México.

Corea del Sur ajusta los detalles finales para el Mundial

El técnico Hong Myung-bo anunciará la lista definitiva de convocados el 16 de mayo en Seúl. Dos días después, el plantel viajará a Estados Unidos para instalarse en su campo de entrenamiento en Salt Lake City.

El partido ante El Salvador será la última oportunidad para observar el rendimiento del equipo en condiciones competitivas previas a la Copa del Mundo.

El rival centroamericano no estará en el Mundial, pero la selección asiática eligió este cruce por la similitud futbolística y geográfica con México, uno de sus rivales de grupo.

La planificación incluye también la posibilidad de sumar otro amistoso en esos días, aunque la prioridad es que los futbolistas lleguen en plenitud física y adaptados a la altura.

Para Corea del Sur, este duelo significa la última prueba antes de encarar su undécima participación consecutiva en la máxima cita futbolística.

Los coreanos debutarán en el grupo A ante República Checa el 11 de junio, luego enfrentarán a México y cerrarán la fase ante Sudáfrica.

El conjunto salvadoreño fue elegido por Corea del Sur al ser similar del Tri. (Foto cortesía La Selecta).
El conjunto salvadoreño fue elegido por Corea del Sur al ser similar del Tri. (Foto cortesía La Selecta).

Un cierre estratégico

La elección de Utah como base para el campamento de preparación responde a la necesidad de simular las condiciones ambientales de México.

La Federación Coreana de Fútbol ha destacado que el objetivo es lograr que los jugadores lleguen adaptados a la baja presión de oxígeno, un factor decisivo en los partidos de alta exigencia.

El partido ante El Salvador no solo servirá como evaluación táctica, sino también como ensayo para ajustar detalles logísticos y físicos.

El cuerpo técnico confía en que este último amistoso permitirá llegar al Mundial con el equipo en su mejor nivel, tras una serie de partidos internacionales que incluyeron rivales de diferentes continentes.

La Selección de Corea del Sur concluye así su preparación con una agenda diseñada para optimizar el rendimiento en el torneo más importante.

El cuerpo técnico y los jugadores concentran ahora sus energías en el debut ante República Checa, con la expectativa de superar la instancia de grupos y avanzar en la competencia global.

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