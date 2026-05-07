Dan prisión preventiva a miembros de Los Julios por extorsión en Edomex: uno es acusado de multihomicidio en CDMX

Uno de los sujetos detenidos (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la medida de prisión preventiva en contra de dos hombres identificados como posibles integrantes del grupo criminal Los Julios. Se trata de Alexis Ricardo “N” alias Lobito y Enrique “N”, el primero es hijo de un objetivo prioritario y el segundo estaría ligado con el homicidio de cuatro personas en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Según las averiguaciones de la Fiscalía mexiquense, en marzo pasado los sujetos mencionados, junto con un tercer sujeto ya identificado, acudieron a un comercio de alimentos en la colonia Satélite, municipio de Naucalpan, sitio donde donde amenazaron a un comerciante con armas de fuego, exigiendo un pago semanal bajo amenaza de causarle daño si se negaba.

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Las amenazas

Tras la negativa de la víctima, los agresores, identificándose como miembros de “Los Julios”, obligaron a la persona a subir a un vehículo. Ya en el auto le dijeron a la víctima: “Tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”, lo que llevó a la víctima a entregar dinero para obtener su liberación.

Debido a lo anterior, el 4 de mayo fueron realizadas las detenciones de Alexis Ricardo “N” y Valentín “N”, este último identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

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Cobertura del arresto de cuatro personas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los individuos son mostrados con las manos esposadas, siendo escoltados por personal uniformado de la fiscalía. Las escenas incluyen su traslado en un vehículo de transporte policial y procedimientos de detención en un área interior. (FGJEM)

Tras su detención, los hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, quedando a disposición de la Autoridad Judicial, la cual fijó como fecha para la continuación de la audiencia el 9 de mayo.

La Fiscalía del Edomex mantiene abiertas investigaciones contra Lobito, por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales, transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

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Los hechos por los que son investigados ocurrieron el 5 de marzo, cuando los indiciados habrían amenazado a la víctima dentro de una tienda de abarrotes, con el objetivo de obligarla a pagar mercancía entregada bajo la condición de venta, utilizando armas de fuego y amenazándola de muerte si no cumplía con el pago. Ante la amenaza, la víctima entregó una suma de dinero.

(FGJEM)

Luego de la detención de Luis Enrique “N” y Enrique “N” hubo protestas en Periférico Norte, donde manifestantes exigieron la liberación de los detenidos.

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Cabe destacar que los dos sujetos mencionados estarían ligados con el homicidio de cuatro miembros de una familia en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Tras cometer el crimen habrían abandonado una nota firmada por La Unión, lo anterior con el objetivo de desviar las investigaciones en el caso.