Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron localizados en la vivienda. Foto: SSP Jalisco

Un ataque a una vivienda de Guadalajara, Jalisco, dejó como saldo tres personas muertas y dos heridas la mañana de este lunes 20 de abril.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que elementos de seguridad y emergencia se movilizaron esta mañana a la calle 18 de marzo de la colonia La Nogalera, derivado de un reporte por el incendio de un domicilio, pero al controlar el siniestro localizaron los tres cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

De acuerdo con los datos preliminares, las víctimas presuntamente se encontraban al interior del domicilio consumiendo estupefacientes, lo que habría derivado en la agresión con un cuchillo y el posterior incendio a la vivienda.

Los tres fallecidos, localizados al interior de la vivienda, presentaban heridas por arma blanca, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las diligencias correspondientes y se investigue el deceso de las víctimas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron a esta casa editorial que dos personas con heridas de arma blanca arribaron por sus propios medios a hospitales de la capital jalisciense, por lo que se presume podrían tener alguna relación con el ataque cometido en la vivienda, aunque continúan indagando hasta el momento.

Reportes indican que una de las personas heridas logró huir de la vivienda luego de que se ejecutó el ataque con arma blanca, por lo que fue atendido por elementos de emergencias a un par de calles de la escena.

Las diligencias en el sitio continúan por parte de elementos de la Fiscalía del Estado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se brinde mayor información.

Atacan con drones con explosivos a elementos de seguridad en Jalisco

Otro hecho violento se registró este sábado en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional fueron atacados con drones armados con explosivos.

Los hechos ocurrieron cerca de la frontera con Zacatecas la noche del sábado, en un operativo en el que ningún uniformado resultó lesionado pese a la agresión.

De acuerdo con reportes, los agentes llevaban a cabo un recorrido de vigilancia en la zona cuando fue reportado al 911 la presencia de sujetos armados que presuntamente realizaban detonaciones en la comunidad de La Hiedrita, ubicada en la región Norte de Jalisco.

Imagen ilustrativa de una patrulla de la Policía Estatal de Jalisco luego de brindar atención a otros agentes heridos tras un ataque armado. (Secretaría de Seguridad de Jalisco)

Al sitio se desplazó una columna de seguridad en la que participaban elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Policía Municipal tanto de Santa María de Los Ángeles como de Huejúcar y Colotlán.

Durante la búsqueda de los civiles armados, los uniformados fueron atacados con drones con explosivos, lo que continuó con una agresión con arma de fuego.

Los agentes repelieron la agresión armada y, de acuerdo con reportes, lograron derribar uno de los drones utilizados por los sicarios.

Una agresión similar se registró el pasado 9 de marzo en el mismo poblado, donde policías estatales fueron atacados con drones y explosivos que dejó una agente herida por esquirla de bala.