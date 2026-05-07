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Licuadoras, ollas o planchas, estos son los peores regalos para el Día de las Madres 2026

En una fecha tan especial, muchas familias caen en la elección de obsequios que pueden no transmitir el reconocimiento y cariño adecuado

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Una mujer con mascarilla facial y auriculares, sosteniendo un celular, levanta una mano para rechazar una licuadora y una plancha. Hay regalos de autocuidado y flores.
Conoce cuáles son los artículos que suelen asociarse a estereotipos, tareas domésticas o que pueden interpretarse como poco atentos al celebrar a las madres este 10 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres es, sin duda, una de las fechas más importantes y emotivas en México. Cada 10 de mayo, las familias buscan la mejor manera de demostrar su cariño y gratitud a la figura materna.

Sin embargo, la prisa o la falta de inspiración en ocasiones pueden llevar a elegir regalos que, lejos de sorprender a mamá, terminan siendo poco acertados o incluso incómodos.

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Madre colombiana sonriente sentada en un sofá, abrazando a una joven y recibiendo regalos y flores de su familia en una celebración del Día de la Madre.
El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes, celebrada cada 10 de mayo por millones de familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque toda muestra de afecto es bienvenida, por supuesto, el detalle está en evitar aquellos obsequios que refuerzan estereotipos, carecen de personalidad o simplemente no reflejan el amor y la admiración que merece la reina del hogar.

Pensar en un regalo que celebre a mamá y la haga sentir única es fundamental. Por eso, aquí te presentamos una lista de los peores regalos para el Día de las Madres.

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Los peores regalos para mamá este 10 de mayo

Lo ideal en esta fecha tan especial es evitar estos errores comunes y elegir un detalle que realmente haga la diferencia y le demuestre que prestas atención a sus gustos, necesidades y preferencias en su día.

Licuadoras, ollas y planchas: Regalar electrodomésticos o utensilios de cocina puede sonar práctico, pero muchas mamás lo asocian con las responsabilidades del hogar. Estos obsequios suelen reforzar la idea de que su valor está ligado al trabajo doméstico, en lugar de celebrar su individualidad y sus logros personales.

Artículos de limpieza: Aspiradoras, trapeadores, detergentes o cualquier producto pensado para las tareas del hogar no transmiten aprecio ni reconocimiento. Este tipo de regalos puede incluso hacer sentir a mamá que sus esfuerzos no son valorados fuera del ámbito doméstico.

Mujer trapea un piso de baldosas en una cocina moderna. Un cubo de limpieza con trapeador y una señal amarilla de 'Piso Mojado' son visibles.
Los artículos de limpieza como aspiradoras o detergentes no son recomendables como regalos para mamá, pues estereotipos sobre el papel de la mujer en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ropa que no es de su gusto o talla: Elegir ropa sin conocer bien los gustos de mamá, o equivocarse en la talla, puede resultar embarazoso y poco considerado. Un buen regalo debe reflejar atención a los detalles y conocimiento de su personalidad.

Productos anti-edad o de dieta: Cremas antiarrugas, básculas, libros de dieta o membresías al gimnasio pueden interpretarse en algunos casos como una crítica indirecta. A menos que mamá haya pedido expresamente alguno de estos productos, es mejor evitarlos para no generar incomodidad.

Una mujer con camisa rosa mira con desaprobación un conjunto de regalos sobre una mesa blanca: una báscula, crema antiarrugas, libro de dieta y folleto de gimnasio.
Cremas anti-edad, libros de dieta o membresías al gimnasio pueden interpretarse como críticas indirectas y deben evitarse como regalos para el Día de las Madres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarjetas o regalos impersonales: Felicitaciones genéricas, certificados de regalo sin personalización o presentes de última hora pueden parecer poco pensados. La dedicación y el esfuerzo siempre se notan y son más valorados.

Mascotas sin consultar: Regalar un animal de compañía puede verse en primera instancia como una gran idea, pero hacerlo sin haberlo conversado previamente puede convertirse en una carga. Las mascotas requieren compromiso, tiempo y recursos.

Regalos reciclados o de mala calidad: Objetos reutilizados, baratos o que se rompen fácilmente transmiten poco compromiso y atención. El precio no siempre es lo más importante, pero la calidad y la intención sí.

Una mujer sentada en un sofá, con expresión de preocupación, mira billetes mientras un joven sonríe a su lado y un cachorro está en una caja.
Regalar una mascota sin consultar puede convertirse en una carga inesperada para mamá, por lo que requiere diálogo previo y compromiso familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este Día de las Madres 2026, recuerda que el mejor regalo es aquel que nace del corazón, que reconoce a mamá por lo que es y que demuestra atención, cariño y autenticidad.

Evita caer en lo convencional o en lo práctico, y apuesta por un gesto significativo que haga de este 10 de mayo un día realmente inolvidable para ella.

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