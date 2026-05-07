Las tres enfermedades que provoca el consumo indiscriminado de refrescos y bebidas con azúcar

Las bebidas con azúcar se venden en todos lados, pero sus impactos negativos a la salud son amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de refrescos y bebidas con azúcar representa uno de los principales problemas alimenticios en México, donde el acceso a estos productos es inmediato y su precio es accesible. Una lata de refresco puede contener hasta 40 gramos de azúcar, lo que equivale a cerca de 10 cucharaditas en una sola porción. El consumo diario de estas bebidas supera con facilidad los límites recomendados de azúcar añadida y genera efectos negativos acumulativos en el organismo.

Las bebidas azucaradas no aportan vitaminas, minerales ni fibra, por lo que sus calorías se consideran vacías. A diferencia de los alimentos sólidos, los líquidos con azúcar no generan la misma sensación de saciedad, lo que lleva a consumir más calorías de las necesarias durante el día. El impacto en la salud se manifiesta con el tiempo y puede derivar en enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida.

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Diabetes tipo 2: el riesgo más directo del azúcar líquida

La diabetes tipo 2, la principal enfermedad que aparece si se toman refrescos a diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo constante de refrescos eleva los niveles de glucosa en sangre de forma repetida:

Cada ingesta de refresco provoca un pico de insulina para procesar el azúcar.

Con el tiempo, el páncreas se fatiga y reduce su capacidad de producir insulina.

La resistencia a la insulina se desarrolla de forma gradual y silenciosa.

El exceso de fructosa en bebidas industriales afecta directamente el metabolismo de la glucosa.

Las personas que consumen refrescos a diario tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Obesidad y síndrome metabólico: acumulación de grasa y alteraciones hormonales

La obesidad es otra condición que puede aparecer ante el consumo indiscriminado del refresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar de los refrescos se convierte en grasa cuando el cuerpo no la utiliza como energía:

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Las calorías líquidas no activan los mecanismos de saciedad del cerebro.

El consumo regular incrementa la acumulación de grasa abdominal y visceral.

La grasa visceral eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alteraciones hormonales.

El síndrome metabólico agrupa presión arterial alta, glucosa elevada y colesterol alterado.

Las bebidas azucaradas contribuyen a todos estos factores de riesgo de forma simultánea.

Enfermedades cardiovasculares: daño progresivo al corazón y las arterias

El corazón también se ve afectado por el consumo de refrescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los refrescos en el sistema cardiovascular es acumulativo y puede tardar años en manifestarse:

El exceso de azúcar eleva los triglicéridos, lo que obstruye las arterias con el tiempo.

Favorece la inflamación crónica, uno de los principales factores de riesgo cardíaco.

El sodio presente en algunas bebidas contribuye al aumento de la presión arterial.

La combinación de obesidad y resistencia a la insulina incrementa el esfuerzo del corazón.

Reducir el consumo de refrescos disminuye el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Sustituir los refrescos por agua natural, agua de frutas sin azúcar o infusiones permite reducir el riesgo de estas enfermedades y mejorar la salud metabólica y cardiovascular a largo plazo.

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