Markitos Toys afirma que le hubiera gustado ser gobernador interino de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

El youtuber señaló a sus seguidores que no le tiene miedo a un cargo público como ese. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Luego de los señalamientos en redes sociales por el apoyo de Marcos Eduardo Castro, conocido como Markitos Toys, a la campaña del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el youtuber realizó una transmisión en vivo donde dio su versión de los hechos y afirmó que le habría gustado ser gobernador interino.

Las declaraciones del joven originario de Culiacán viene luego de que Rocha afrentara cargos en Estados Unidos que lo vinculan con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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Hacia el cierre de la transmisión, Markitos Toys abordó la situación legal y política en el estado. Recordó que tras el relevo, una mujer fue designada encargada del gobierno local, refiriéndose a Yeraldine Bonilla.

De inmediato planteó: “Me hubiera gustado que me hubieran puesto a mí de gobernador”. Explicó que la idea surgió tras observar el cambio y que no le teme a la responsabilidad de asumir un cargo público en ese contexto.

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El creador de contenido expuso que no persigue una aspiración política formal, pero que su experiencia como figura influyente y su vínculo con Sinaloa lo llevaron a considerar la posibilidad.

A lo largo de la interacción con sus fanáticos aseguró que nunca ha recibido ofertas para participar en política, ni ha gestionado plazas o cargos para familiares.

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Markitos Toys dijo que pensó en ser gobernador tras relevo

Durante la transmisión, Castro relató ante sus seguidores: “Ahora que he visto que hubo cambios en el gobierno de Sinaloa, dije: me hubiera gustado que me hubieran puesto a mí de gobernador”.

Markitos reconoció que la idea de ser gobernador interino le cruzó por la mente al ver el relevo en el Ejecutivo estatal. Relató que incluso le comentó a su pareja que habían designado a una mujer para el cargo, aunque consideró que sería algo temporal.

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Admitió que la ocurrencia podría parecer fuera de lugar para algunos, pero insistió en que realmente lo pensó al observar la coyuntura política en Sinaloa.

Además, agregó que no tiene comunicación directa con actores políticos y que solo se informa por medios y redes sociales.

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En el año 2021, los integrantes del grupo de youtubers conocidos como "Los Toys" compartieron videos apoyando a Rocha en su campaña. Crédito: Redes Sociales

“Yo no sé de ese tema. Yo no hablo con nadie de esto, plebes. Yo nomás leo noticias, cosas, pero yo no sé en realidad qué está pasando. Pero pues sí se miró que oficialmente hicieron un cambio, creo que temporal”, dijo.

El youtuber explicó que la reflexión surgió de manera espontánea, a partir de lo que observó en la coyuntura.

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Señaló: “Desde mi ignorancia o desde mi inocencia, desde mi persona, como quieran tomarlo, dije: ‘Pues yo ya apoyé anteriormente al partido y eso, me hubieran puesto a mí a ver qué yo puedo hacer ya estando en esa silla”.

El influencer sostuvo que no tiene miedo a la función pública ni busca favores políticos

Markitos puntualizó que, aunque la idea nació como una ocurrencia personal, sí se considera capaz de desempeñar una responsabilidad pública.

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“Porque muchas veces hablamos y juzgamos si están en los zapatos del presidente, diputado, gobernador, lo que sea. Pero no le temo yo a ponérmelos. Yo no le temo. No me da miedo. Porque soy una persona respetuosa y honrada”, afirmó.

En la transmisión reiteró que nunca ha recibido invitaciones para sumarse a la política local ni estatal.

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“Nunca me han ofrecido cargos, ni yo he pedido nada para mí ni para mi familia”, afirmó ante su audiencia y enfatizó que su relación con la política se limita al apoyo público que ha dado a campañas de manera voluntaria, sin esperar contraprestaciones.

El creador de contenido subrayó que su interés por el debate público en Sinaloa se debe a su cercanía con la entidad y a la influencia que tiene entre los jóvenes.

Cerró el tema dejando en claro que su reflexión no implica una intención de buscar la gubernatura, sino una postura ante el contexto actual del estado.

Markitos Toys respondió a los señalamientos por su apoyo a Rocha Moya

Durante la transmisión, Marcos Eduardo Castro respondió de manera directa a las críticas por su apoyo a la campaña de Rocha Moya.

“Yo apoyé a ese partido, yo apoyé a ese señor porque yo quise. Nadie me dio dinero”, afirmó, refiriéndose a Rocha.

Reiteró que su respaldo nunca estuvo sujeto a favores, pagos o acomodos dentro del gobierno. “Ni el partido ni otra gente me pagó. Entiéndanlo, investiguen”, insistió Castro.

El youtuber y streamer apoyó públicamente al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Crédito: Redes Sociales

El influencer también negó tener o haber buscado vínculos con grupos delictivos. Explicó que los rumores sobre una supuesta relación con “Los Chapitos” o con otras facciones carecen de fundamento y agregó que no ha solicitado protección ni ha buscado arreglos ajenos a la ley, como lo ha mencionado en diversas ocasiones el youtuber OcranLeaks, quien ha afirmado que Markitos y un integrante del Grupo Cártel, conocido como “Piyuyi”, han buscado a la facción de “Los Mayos” para arreglar su situación.

“Yo nunca tuve un problema con ninguna de esas facciones”, apuntó.

En el mensaje a su audiencia, Castro insistió en que su actividad principal es la creación de contenido y que su respaldo a campañas políticas surgió de forma voluntaria, sin esperar beneficios a cambio.

El colectivo “Los Toys” se fragmentó tras guerra en Sinaloa

Marcos Eduardo Castro fundó el colectivo "Los Toys" en el 2019; un grupo de youtubers que documentaban su estilo de vida en Culiacán.

Tras el inicio de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, el equipo fue señalado como participe en actividades delictivas y hasta expuesto en los famosos narcovolantes lanzados desde avionetas en la capital sinaloense.

Crédito: Redes sociales

Luego de las amenazas y problemas migró fuera del estado y posteriormente el grupo se fragmentó, dejando como miembros de Los Toys a Markitos, su hermano Kevin Castro, El Conejo Toys y El Chabelo.

En el reciente en vivo, el propio Markitos relató que la escalada de violencia afectó de manera directa su vida y la de su entorno.

El creador explicó que tuvo que abandonar Culiacán por motivos de seguridad, lo que implicó afectaciones económicas y personales.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

Denunció en la transmisión que su familia fue blanco de rumores y ataques tras la muerte de su hermano mayor. “No es fácil, plebada. Yo sigo pagando mis casas que tengo en Culiacán, porque las tengo a crédito y el gobierno lo sabe”, dijo.

Markitos subrayó que la exposición pública incrementó el acoso y los señalamientos en su contra, sin embargo, también comentó que cuando la gente de Culiacán se enteró que era amigo de diversas figuras en la entidad -presuntamente refiriéndose a narcotraficantes- comenzaron a respetarlo.

Mencionó que, aunque su canal y su marca de ropa siguen activos, la estabilidad de su familia se vio comprometida por la violencia y los desplazamientos forzados.

Sobre las visitas que realiza su entorno a China, el youtuber afirmó que son con el propósito de innovar su marca de gorras y no con el objetivo de adquirir precursores químicos como se le ha señalado.

En el cierre de la transmisión, Markitos Toys pidió respeto a su decisión de mantenerse al margen de los conflictos políticos y sociales en Sinaloa. Insistió en que su único interés es el bienestar de su familia y la paz para la entidad.