Eiza González sorprende con radical cambio físico y musculatura: “Bienvenida al mundo del culturismo”

Eiza González protagoniza Iron Jane, una película que explora el mundo del culturismo femenino y los retos de la reconstrucción personal (Reuters)

Eiza González inicia una etapa de transformación física y profesional para interpretar a Iron Jane, un filme que la coloca dentro del exigente mundo del culturismo femenino y que representa uno de los mayores desafíos en su trayectoria, al demandar no solo una rutina extrema de entrenamiento, sino también una exploración emocional en un papel que aborda la reconstrucción personal y la competencia al límite.

La actriz mexicana compartió una imagen en sus redes que revela el avance en su musculatura y confirma el inicio de su preparación. Al anunciar este proceso, González expresó: “IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”.

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El proyecto suma el respaldo de Highland Film Group, compañía encargada de las ventas internacionales. El filme será presentado en el Marché du Film de Cannes. Además, las firmas CAA Media Finance y WME Independent se encargan de los derechos para Estados Unidos.

La actriz mexicana comparte en redes sociales su transformación física como parte de la preparación para interpretar a Janie John en Iron Jane (IG)

“Iron Jane” explora el mundo del culturismo femenino y exige una transformación física total

La cinta, bajo la dirección y guion de Lissette Feliciano, explora la vida de Janie John, una mujer que, tras una infancia de abandono, recurre al culturismo como medio de reconstrucción personal.

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En la trama, la protagonista entrena con un ex campeón, enfrenta cambios físicos extremos y se somete a la presión de un entorno donde la perfección es requisito y la debilidad se castiga, lo que pone en riesgo su equilibrio físico y mental.

González compartirá pantalla con Brandon Sklenar, actor reconocido por trabajos en títulos como The Housemaid y F.A.S.T.. El reto de Iron Jane implica no solo el compromiso físico, sino también el desarrollo de una actuación que explora límites emocionales y psicológicos.

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González se enfrenta al desafío de un papel que exige tanto exigencia física como una exploración profunda de las emociones y la psicología del personaje (Reuters)

Eiza González refuerza su presencia en Hollywood con roles de alto impacto y versatilidad actoral

Eiza González inició su carrera en la Ciudad de México en 2007, al protagonizar la telenovela Lola, érase una vez. Luego participó en producciones como Sueña conmigo y Amores verdaderos.

Su salto internacional ocurrió desde 2013, ya instalada en Estados Unidos, donde actuó en la serie From Dusk Till Dawn: The Series y en filmes como Baby Driver, Alita: Battle Angel y Godzilla vs. Kong. La mexicana también ha incursionado en la música y el modelaje.

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Brandon Sklenar acompaña a Eiza González en el elenco de Iron Jane, aportando su experiencia en producciones internacionales (Captura de video)

Con Iron Jane, González amplía su portafolio en Hollywood, priorizando personajes complejos y proyectos que exigen una transformación profunda. La imagen publicada por la actriz ha generado respuesta de sus seguidores, quienes reconocen el cambio corporal y la dedicación al personaje, perfilándolo como uno de los desafíos más intensos en su carrera.