Ghana enfrentará a México sin varias de sus figuras: estos son los jugadores que no viajarán a Puebla

La Selección Mexicana enfrentará a una Selección de Ghana renovada, que sorprende al dejar fuera a varios de sus referentes europeos. REUTERS/Hannah Mckay

La Selección de Ghana ya presentó su lista de convocados para el amistoso contra México del próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La nómina incluye a 23 futbolistas de ligas europeas y locales, pero lo más llamativo es la ausencia de varias de sus estrellas más reconocidas.

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El amistoso en Pachuca servirá de preparación tanto para México como para Ghana rumbo al Mundial 2026. (Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

En paralelo, este 6 de mayo la Selección Mexicana inició su concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, con la llegada de jugadores que militan en Europa y la Liga MX.

Los ausentes de las Estrellas Negras

La convocatoria dejó fuera a varios referentes que suelen marcar diferencia en la selección:

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Antoine Semenyo (Manchester City) , goleador con 18 tantos en la temporada.

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City) , extremo con gran proyección.

Kojo Oppong (Niza) , defensor con experiencia en Ligue 1.

Marvin Senaya (Auxerre) , lateral de recorrido constante.

Kamaldeen Sulemana (Al-Qadisiya) , atacante veloz y desequilibrante.

Bonsu Baah (Al-Qadisiya), joven promesa ofensiva.

Entre las principales ausencias destacan Antoine Semenyo, goleador con el Manchester City, y Abdul Fatawu Issahaku, extremo del Leicester City, quienes se concentrarán en sus clubes europeos. REUTERS/Phil Noble

Estas bajas se deben a que los jugadores se mantendrán en competencia con sus clubes europeos. La ausencia de Semenyo, en particular, es la más significativa, pues es considerado el mayor referente del futbol ghanés.

La convocatoria oficial de Ghana

Los 23 futbolistas que sí viajarán a Puebla representan una carga de juventud en el combinado:

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Porteros:

Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak),

Paul Reverson (Ajax FC),

Gidios Aseako (Dreams FC).

Defensas:

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Oscar Oppong (Granada),

Ebenezer Adade (Dreams FC),

Ebenezer Annan (St Étienne),

Manu Duah (San Diego FC),

Nathaniel Adjei (Lorient),

Razak Simpson (Nations FC),

Dacosta Antwi (Anderlecht Futures),

Ebenezer Abban (Heart of Lions).

Mediocampistas:

Emmanuel Edjei (Dundee United),

Abdul Aziz Issah (Barcelona B),

Augustine Boakye (St Étienne),

Majeed Ashimeru (La Louviere),

Rak-Sakyi Jesurun (Stoke City),

Salim Adams (Medeama SC).

Jóvenes promesas como Nathaniel Adjei se presentarán en el Estadio Hidalgo para mostrar la nueva cara generacional de las Estrellas Negras frente al Tri. REUTERS/Stephane Mahe

Delanteros:

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Daniel Agyei (Kocaelispor),

Felix Afena-Gyan (Amedspor),

Ibrahim Osman (Birmingham City),

Prince Amoako (Nordsjaelland),

Francis Amuzu (Grêmio),

Joseph Opoku (Zulte-Waregem).

La lista refleja un proyecto que apuesta por futbolistas jóvenes y por dar minutos a quienes buscan consolidarse en la selección de cara a la máxima fiesta del futbol.

La importancia del partido para México y Ghana rumbo al Mundial 2026

El amistoso contra México será también parte de la preparación de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA. Las “Estrellas Negras” estarán en el Grupo L, donde enfrentarán a:

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Panamá (17 de junio)

Inglaterra (23 de junio)

Croacia (27 de junio)

Será su quinta participación mundialista (2006, 2010, 2014, 2022 y 2026), con la espina aún clavada de Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un penal de alcanzar las semifinales ante Uruguay.

Ghana compartirá el Grupo L en el Mundial 2026 con Panamá, Inglaterra y Croacia, aspirando a superar la fase de grupos como en 2010. (EFE/GEORGI LICOVSKI )

Ahora, con una mezcla de juventud y experiencia, buscarán superar la fase de grupos y consolidarse como uno de los equipos africanos más competitivos.

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Para México, se presenta como un escenario ideal para probar variantes tácticas frente a un rival que, aunque incompleto, conserva competitividad y muestra similitudes con su similar de Sudáfrica en el duelo inaugural.