Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Hasta el momento no se ha actualizado el estado de salud de los heridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfrentamiento armado en las inmediaciones del mercado Morelos de Puebla dejó tres personas heridas, entre ellas un un niño de 10 años con un impacto de proyectil en la cabeza. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó los hechos y afirmó que en el sitio fue desplegado un operativo conjunto con tras recibir reportes ciudadanos.

En total, el saldo oficial fue de tres personas lesionadas -incluido el menor- quienes recibieron atención médica en distintos hospitales.

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La SSP Puebla informó que fueron detenidos dos sujetos luego de los hechos. Se trata de Brayan “N”, de 19 años de edad, y Eberic “N”, de 38 años. Ambos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. Fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones

Dos detenidos tras balacera en el mercado Morelos de Puebla. Crédito: SSC Puebla.

La dependencia reiteró que colabora con autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado para esclarecer el caso. Además, insistió en que mantiene el compromiso de establecer acciones para la prevención de delitos en mercados de la capital poblana.

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La institución exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad delictiva a la línea de denuncia anónima 089.

Según imágenes de medios en el sitio, el ataque fue realizado cerca de la entrada donde se encuentra la tienda de reparaciones y refacciones electrodomésticas “Marín”.

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SSP identifica disputa entre grupos criminales en el mercado Morelos

Luego de la balacera, en entrevista con medios de comunicación, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, reconoció que en el mercado Morelos operan células de delincuencia organizada que disputan el control de la zona.

Explicó que la pugna está relacionada principalmente con actividades de extorsión y cobro de piso a comerciantes y locatarios, y destacó que la dependencia ha realizado detenciones previas en ese punto.

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“Hay unas células ahí de delincuencia organizada que obviamente no quieren perder control, sobre todo de extorsión y de cobro de piso. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor de investigación para posteriormente materializar las detenciones”, señaló Sánchez González.

Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP Puebla.

El funcionario detalló que la disputa principal ocurre entre La Familia Michoacana y un grupo local, el cual es identificado por medios como “Los Toscano”. Precisó que ya lograron ubicar al líder de una de estas organizaciones, quien actualmente no se encuentra en el estado, pero aseguró que esperan concretar su detención en próximas acciones operativas.

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Sánchez González también mencionó que los operativos continuarán en zonas como la colonia Diez de Mayo y Los Suertes, donde se han registrado homicidios relacionados con el cobro de piso.

Además, sostuvo que estos temas se abordan de manera prioritaria en las mesas de inteligencia de la dependencia, y afirmó que la SSP mantendrá presencia en los mercados y áreas donde se ha detectado actividad delictiva.

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Antecedentes de violencia en el Mercado Morelos

El mercado Morelos ha sido escenario recurrente de hechos violentos en los últimos años. El 31 de octubre de 2023, una balacera en este lugar dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento estaría relacionado con la disputa entre grupos delictivos por el control de actividades ilícitas en el mercado.

Imágenes de la balacera del 2023 en el mercado Morelos. Foto: X@LeonardoTorixa

En esa ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó un fuerte operativo, incluso con el apoyo de un helicóptero, para tratar de ubicar a los responsables. Versiones de medios locales señalaron que el grupo delictivo conocido como "El Gabo", dedicado al narcomenudeo en la zona, podría haber estado involucrado. También se mencionó que la violencia se agudizó tras la detención de líderes narcomenudistas como "La Patrona", "El Fausto" y "El Mister".

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Agentes de seguridad acudieron al sitio tras se encontrados restos humanos en febrero de 2026. (Especial )

En otros hechos, el 11 de febrero de 2026 autoridades de Puebla hallaron restos humanos durante dos cateos en instalaciones del mercado Morelos, en la calle 48.

Elementos de seguridad encontraron también motocicletas con reporte de robo vigente.

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La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de restos óseos humanos y la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública en la zona.