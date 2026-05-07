México

Clima CDMX: activan alerta amarilla por temperaturas de hasta 32 grados en estas alcaldías hoy jueves 7 de mayo

Se espera que continúen las altas temperaturas en gran parte de la capital, por lo que las autoridades pidieron tomar precauciones al respecto

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Protección Civil informó sobre el pronóstico del clima para la capital del país
Once alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por las altas temperaturas este próximo jueves 8 de mayo.

La Ciudad de México se prepara para una jornada de calor intenso este jueves 7 de mayo, tras la activación de la alerta amarilla en varias alcaldías, donde se prevé que el termómetro alcance hasta 32 grados durante el día.

Ante este pronóstico de temperaturas inusualmente altas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llamó a la población a tomar precauciones para evitar afecciones relacionadas con el calor y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

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En total, 12 alcaldías de la Ciudad de México estarán bajo alerta amarilla el 7 de mayo por el pronóstico de temperaturas altas entre los 30°C hasta los 32°C. Se recomienda a los habitantes mantenerse informados y seguir las recomendaciones de protección.

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla por fuertes temperaturas

Un cartel informativo del Gobierno de la Ciudad de México sobre una alerta amarilla por altas temperaturas, mostrando un mapa de la CDMX con alcaldías en amarillo y consejos gráficos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta amarilla por temperaturas de 30 a 32 °C en varias alcaldías, con recomendaciones para la población. (X/ @SGIRPC_CDMX)

Este es el listado oficial de las alcaldías que estarán bajo alerta amarilla para el 7 de mayo:

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  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estas demarcaciones concentrarán los valores térmicos más altos de la jornada y forman parte de la estrategia de monitoreo implementada por el Gobierno de la Ciudad de México para prevenir afectaciones derivadas de la ola de calor.

¿A qué hora hará más calor en la CDMX?

Se prevé que entre el mediodía y las 18:00 horas se registren los picos de calor más intensos, con temperaturas máximas de 32 grados centígrados en las alcaldías mencionadas. Entre las 12:00 hrs y 13:00 horas será la hora donde se percibirán con mayor intensidad las temperaturas extremas.

Además del calor, se espera cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvias ligeras aisladas, aunque el principal riesgo es el incremento en la temperatura ambiental.

Folleto con personajes animados: abuela, mujer y niño bebiendo agua en un banco. Proporciona consejos para prevenir el golpe de calor. Incluye logotipos de CDMX y SSC
Este folleto ilustra las medidas de seguridad emitidas por la SSC para prevenir el golpe de calor. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México)

Las autoridades advierten que estos valores pueden provocar efectos adversos en la salud, como golpes de calor, deshidratación y problemas gastrointestinales. También se estima que la onda de calor continuará hasta el viernes 8 de mayo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la alerta seguirá activa después del martes.

Recomendaciones por la ola de calor en la CDMX

Para quienes viven en las zonas bajo alerta amarilla, se recomienda:

  • Utilizar bloqueador solar de amplio espectro, especialmente al permanecer en exteriores.
  • Vestir ropa de colores claros y manga larga para proteger la piel; complementar con sombrero, gorra y gafas de sol.
  • Evitar el consumo de alimentos comprados en la vía pública, ya que el calor provoca su rápida descomposición y aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales.
  • Mantenerse hidratado, prefiriendo agua simple o suero; limitar las bebidas azucaradas, pues no ayudan a prevenir la deshidratación.
  • Procurar estar en áreas frescas durante las horas de mayor radiación solar, principalmente entre el mediodía y la tarde.

Estas medidas buscan reducir riesgos a la salud y evitar complicaciones durante los días con temperaturas elevadas.

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