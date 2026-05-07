¡Qué mamá no cocine! así puedes preparar enchiladas para celebrar el 10 de mayo

Para este 10 de mayo, Día de las Madres, preparar enchiladas es una forma perfecta de celebrar con un platillo tradicional lleno de sabor e historia.
Las enchiladas no solo reúnen a las familias mexicanas, también representan la creatividad y la herencia culinaria del país.
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Son ideales para una comida especial en honor a mamá, acompañadas de frijoles, arroz o una fresca agua de sabor.
Receta de enchiladas de pollo
- Las enchiladas de pollo son tortillas de maíz rellenas de pollo cocido y deshilachado, bañadas con salsa verde y cubiertas con lechuga, crema, queso y vegetales frescos. La técnica principal consiste en sofreír ligeramente las tortillas, rellenarlas, doblarlas y bañarlas con salsa caliente, asegurando que cada una absorba bien el sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 300 g de pollo cocido y deshilachado
- 5 tortillas de maíz
- 2 hojas de lechuga cortada
- 3 tomates pelados y cortados
- 1/3 de cebolla en brunoise fino
- 200 g de queso cotija (o queso edam)
- 5 rabanitos
- 3/4 de taza de crema natural
- 1 aguacate
- Sal y pimienta al gusto
- 1/2 litro de salsa verde
Cómo hacer enchiladas de pollo, paso a paso
- Mezcla los rabanitos con la cebolla y el tomate. Adereza con sal, pimienta y un poco de vinagre.
- Sofríe las tortillas en una sartén para que sean más flexibles y no se rompan.
- Coloca el pollo cocido sobre cada tortilla y dóblala por la mitad.
- Baña las enchiladas con la salsa verde bien caliente y sazonada. No olvides asegurarte de que la salsa cubra completamente las tortillas para que absorban bien el sabor.
- Agrega encima la lechuga, la mezcla de rabanitos, el aguacate rebanado, la crema y el queso desmoronado.
- Sirve inmediatamente para mantener la textura de las tortillas y frescura de los vegetales. Sirve caliente para que el queso se derrita ligeramente y la crema aporte suavidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde para 5 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 16 g
- Carbohidratos: 28 g
- Fibra: 4 g
- Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- Las enchiladas se mantienen en refrigeración por hasta 2 días en recipiente hermético.
- Se recomienda recalentar en sartén o microondas, evitando añadir la lechuga y el aguacate hasta el momento de servir.
Tips para preparar enchiladas la primera vez
- Utiliza tortillas del día, de preferencia recién hechas, para evitar que se rompan al freírlas.
- Sofríe las tortillas solo unos segundos por lado para que absorban la salsa sin volverse duras.
- Si la salsa está muy ácida, añade una pizca de azúcar al cocinarla.
- Calienta la salsa antes de bañar las enchiladas para que las tortillas no se enfríen.
- Prepara todos los ingredientes antes de armar las enchiladas para que el montaje sea rápido y sencillo.
- Añade los ingredientes frescos, como lechuga y aguacate, justo antes de servir para conservar la textura y el sabor.
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