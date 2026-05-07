México

¡Qué mamá no cocine! así puedes preparar enchiladas para celebrar el 10 de mayo

Este delicioso platillo tradicional puede ser sencillo incluso la primera vez

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Enchiladas de pollo en salsa verde con lechuga, crema, queso Cotija, rábano y aguacate en plato artesanal, acompañadas de arroz, frijoles y agua fresca.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este 10 de mayo, Día de las Madres, preparar enchiladas es una forma perfecta de celebrar con un platillo tradicional lleno de sabor e historia.

Las enchiladas no solo reúnen a las familias mexicanas, también representan la creatividad y la herencia culinaria del país.

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Son ideales para una comida especial en honor a mamá, acompañadas de frijoles, arroz o una fresca agua de sabor.

Receta de enchiladas de pollo

  • Las enchiladas de pollo son tortillas de maíz rellenas de pollo cocido y deshilachado, bañadas con salsa verde y cubiertas con lechuga, crema, queso y vegetales frescos. La técnica principal consiste en sofreír ligeramente las tortillas, rellenarlas, doblarlas y bañarlas con salsa caliente, asegurando que cada una absorba bien el sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 300 g de pollo cocido y deshilachado
  • 5 tortillas de maíz
  • 2 hojas de lechuga cortada
  • 3 tomates pelados y cortados
  • 1/3 de cebolla en brunoise fino
  • 200 g de queso cotija (o queso edam)
  • 5 rabanitos
  • 3/4 de taza de crema natural
  • 1 aguacate
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1/2 litro de salsa verde
Vista cenital de manos rellenando una tortilla con pollo deshilachado. Alrededor hay lechuga picada, rábanos, aguacate, queso, crema y salsa verde.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer enchiladas de pollo, paso a paso

  • Mezcla los rabanitos con la cebolla y el tomate. Adereza con sal, pimienta y un poco de vinagre.
  • Sofríe las tortillas en una sartén para que sean más flexibles y no se rompan.
  • Coloca el pollo cocido sobre cada tortilla y dóblala por la mitad.
  • Baña las enchiladas con la salsa verde bien caliente y sazonada. No olvides asegurarte de que la salsa cubra completamente las tortillas para que absorban bien el sabor.
  • Agrega encima la lechuga, la mezcla de rabanitos, el aguacate rebanado, la crema y el queso desmoronado.
  • Sirve inmediatamente para mantener la textura de las tortillas y frescura de los vegetales. Sirve caliente para que el queso se derrita ligeramente y la crema aporte suavidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • Rinde para 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Fibra: 4 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
Infografía con el título Enchiladas de pollo para mamá, mostrando una familia cocinando, ingredientes, pasos de preparación y consejos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Las enchiladas se mantienen en refrigeración por hasta 2 días en recipiente hermético.
  • Se recomienda recalentar en sartén o microondas, evitando añadir la lechuga y el aguacate hasta el momento de servir.

Tips para preparar enchiladas la primera vez

  • Utiliza tortillas del día, de preferencia recién hechas, para evitar que se rompan al freírlas.
  • Sofríe las tortillas solo unos segundos por lado para que absorban la salsa sin volverse duras.
  • Si la salsa está muy ácida, añade una pizca de azúcar al cocinarla.
  • Calienta la salsa antes de bañar las enchiladas para que las tortillas no se enfríen.
  • Prepara todos los ingredientes antes de armar las enchiladas para que el montaje sea rápido y sencillo.
  • Añade los ingredientes frescos, como lechuga y aguacate, justo antes de servir para conservar la textura y el sabor.
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