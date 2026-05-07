México

FGR presenta avances en investigación del narcolaboratorio que destapó el caso CIA en Chihuahua

En el sitio fueron encontrados más de 2 mil litros de metanfetamina liquida

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Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
La localización del sitio fue informado por autoridades estatales desde el pasado 19 de abril. Foto: Infobae

La Fiscalía General de la República presentó este 6 de mayo una serie de avances en la investigación del narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, el cual destapó el caso CIA en la región.

Según la reciente actualización, personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) acudió al sitio tras el reporte de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de asegurar bienes, artefactos y sustancias.

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De acuerdo con el comunicado de la FGR, en el lugar se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina. El inventario incluyó cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras, todos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

El hallazgo de este narcolaboratorio quedó opacado luego del accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses —presuntamente agentes de la CIA—, así como Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE Chihuahua, y el agente Manuel Genaro Méndez.

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Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

El incidente generó cuestionamientos sobre la colaboración de agentes extranjeros y mexicanos en operativos de seguridad realizados en el estado.

Cabe recordar que la FGR trabaja en dos líneas de investigación por los hechos en Chihuahua. La primera corresponde al aseguramiento del narcolaboratorio y la segunda carpeta responde a la “noticia criminal” derivada de la conferencia ofrecida por el exfiscal estatal, César Jáuregui, el 19 de abril, fecha en la que dio a conocer los fallecimientos.

Como tal, pareciera que el avance destacado fue la identificación concreta de la metanfetamina, ya que la fiscalía estatal no lo reportó cuando informó la localización del sitio.

Dictámenes periciales y análisis de sustancias

La FGR informó que se llevaron a cabo dictámenes periciales en las áreas de valuación, química forense y criminalística de campo, con el fin de determinar el valor comercial y la descripción de los objetos e indicios asegurados.

Las muestras permitieron identificar las cantidades y tipos de sustancias encontradas, así como la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales.

El análisis pericial también incluyó la identificación de precursores químicos y químicos esenciales. La dependencia detalló que el hallazgo se realizó en ausencia de personas en el sitio, por lo que no hubo personas detenidas al momento de la intervención.

Coordinación institucional y destino de precursores

La FGR destacó la coordinación realizada entre la Agencia de Investigación Criminal Federal, la Policía Federal Ministerial, el Centro Federal Pericial Forense, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para el desarrollo de las diligencias en el marco de sus facultades.

La dependencia indicó que el proceso legal de destino final de los precursores químicos asegurados ya inició, en coordinación con una empresa especializada en el manejo y destrucción de productos peligrosos.

El comunicado oficial de este 6 de mayó detalló que la investigación sigue en curso y que se mantienen diversos actos de investigación para robustecer la indagatoria y dar con los responsables del laboratorio, en cumplimiento del debido proceso.

Existen algunas diferencias entre el reciente reporte de la FGR y el compartido por la FGE Chihuahua el pasado 19 de abril.

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

La FGR mostró cifras generales, como los más de 55 mil litros de líquidos y 50 toneladas de sólidos asegurados, mientras que la FGE Chihuahua desglosó con precisión cada artefacto, contenedor y equipo hallado, así como la cantidad de laboratorios y zonas de operación.

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