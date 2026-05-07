Diputados de Morena critican a la alcaldesa de la Cuauhtémoc por rendirle “pleitesía” a Hernán Cortés

El Grupo Parlamentario de Morena destacó el malestar social que generó homenajear a Hernán Cortés en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Alcaldía Cuahtémoc

El Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México publicó este 6 de mayo un mensaje donde cuestiona las decisiones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, respecto a la reunión que sostuvo con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un tuit difundido este 6 de mayo, la bancada pidió saber si la Rojo de la Vega está informada sobre el pasado de Cuauhtémoc, el tlatoani mexica que, según Morena, fue torturado por Hernán Cortés, a quien la alcaldesa habría contribuido a homenajear en su reunión con Díaz Ayuso.

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La publicación planteó que: “¿Sabrá por qué la gente se enoja cuando una alcaldesa le rinde pleitesía al que mandó quemarle los pies?”. El grupo parlamentario destacó el malestar social que genera la figura de Cortés en el territorio que lleva el nombre del líder indígena Cuauhtémoc.

Morena recordó el tormento de Cuauhtémoc ordenado por Hernán Cortés. (Foto: Secretaría de Cultura)

El mensaje de Morena en Ciudad de México insistió en criticar el homenaje, sugiriendo que Rojo de la Vega podría desconocer o ignorar deliberadamente la historia local al participar en actos que consideran ofensivos para la memoria de la alcaldía Cuauhtémoc y del personaje que le da nombre.

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“¿Sabrá la alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx la historia del hombre que da nombre a su demarcación? (...) ¿O de plano sí lo sabe... y le da igual?" Señalaron los diputados capitalinos de Morena en la CDMX.

Regidora de Morena protesta durante ceremonia en honor a Díaz Ayuso

Interrupción en el cabildo.

La protesta de la regidora de Morena, Martha Márquez, durante la ceremonia de entrega de llaves de Aguascalientes a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evidenció la inconformidad social ante el problema del acceso al agua en la ciudad y generó una respuesta directa tanto de la funcionaria española como de actores políticos mexicanos.

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El reclamo central apareció en pleno acto solemne. Márquez desplegó una pancarta con la leyenda “No tenemos agua” mientras se realizaba la sesión de Cabildo. El gesto interrumpió el protocolo y provocó abucheos, reacciones divididas entre los asistentes y llamados al orden desde el presídium.

Durante su mensaje, Martha Márquez argumentó que la visita de Isabel Díaz Ayuso ha sido utilizada por actores políticos locales para sus propios fines. Márquez, respaldada por Morena, acusó a funcionarios municipales de corrupción y defendió los principios del partido. Sostuvo: “En México existe memoria, dignidad y rechazo a posturas que ofenden al país”.

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Sheinbaum critica homenaje a Hernán Cortés y cuestiona visita de Díaz Ayuso

Claudia Sheinbaum criticó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México.

Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la visita de Isabel Díaz Ayuso a México al advertir que sectores de la derecha mexicana buscan legitimidad usando figuras extranjeras; la presidenta denunció la cancelación de un homenaje a Hernán Cortés atribuyendo la decisión al cálculo electoral ante posibles pérdidas de votos, mientras sostuvo que la gira de la funcionaria española expuso afinidades ideológicas y alianzas con opositores.

Durante la conferencia matutina este 6 de mayo, la presidenta Sheinbaum insistió en que cualquier figura internacional tiene derecho a visitar México y expresar sus ideas, pero establece una diferencia sobre la finalidad de esas visitas y las personas que las promueven.

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“Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne”, señaló Claudia Sheinbaum respecto a las publicaciones de fotografías en las que aparecen alcaldesas y gobernadores de oposición junto a la funcionaria madrileña.

En la misma intervención, Sheinbaum reveló que el supuesto homenaje a Cortés se canceló tras evaluación interna de los organizadores, quienes —según la mandataria— estimaron que mantener ese acto podría costarles “como la mitad de los pocos votos que tenemos”.

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