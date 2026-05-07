México

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa promueve amparo para evitar ser detenido o extraditado

Es uno de los hombres acusado por EEUU por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

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Seguridad cámaras de seguridad Sinaloa
Mérida Sánchez durante una conferencia de prensa (Gob. Sinaloa)

Gerardo Mérida Sánchez, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa y una de las personas acusadas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, obtuvo un amparo que frena por el momento su detención o extradición.

Las acciones del hombre que fue el encargado de la seguridad en Sinaloa aparecen en el expediente 539/2026. Los hechos fueron informados el 6 de mayo, fecha en la que fue publicada la resolución.

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La autoridad encargada de la medida a favor de Mérida Sánchez fue el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. Los registros revisados por Infobae México destacan:

SE SUSPENDE DE PLANO Y DE OFICIO la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”, es parte del documento.

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INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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