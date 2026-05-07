Toluca golea al LAFC y se enfrentará a Tigres en la final de la Concachampions

Los dirigidos por Antonio Mohamed aplastaron al conjunto de Son Heung-Min y Hugo Lloris gracias a las destacadas actuaciones de Paulinho, Helinho y Everardo López. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La noche del miércoles en el Estadio Nemesio Diez quedó marcada en la historia del futbol mexicano. Toluca goleó 4-0 al LAFC, logrando una remontada espectacular y sellando su pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El triunfo no sólo representó una victoria deportiva, sino también el regreso de los Diablos Rojos a una final internacional después de 12 años.

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En la semifinal, Helinho, Everardo López y Paulinho fueron los protagonistas de la goleada que propulsó al Toluca a la final. EFE/Felipe Gutiérrez

El equipo dirigido por Antonio Mohamed superó la tensión inicial, la polémica extracancha y la presión de la tribuna para firmar una actuación contundente. Ahora, Toluca buscará la gloria frente a Tigres en una final inédita que promete intensidad y una rivalidad 100% mexicana.

Una remontada en casa que desató la fiesta

El Nemesio Diez fue testigo de una noche inolvidable para los escarlatas, que supieron sobreponerse a un marcador adverso y a la ausencia de figuras clave.

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El primer tiempo fue parejo, con un LAFC bien parado y un Hugo Lloris inspirado bajo los tres palos.

Todo cambió en la segunda mitad , cuando Helinho abrió el marcador de penal al 49’, igualando el global y encendiendo la esperanza local.

Everardo López amplió la ventaja al 58’ con un golazo desde fuera del área, y en el cierre, Paulinho sentenció la goleada con dos tantos en tiempo de compensación.

Los Diablos Rojos volverán a la final internacional tras 12 años, avivando la pasión de su afición. REUTERS/Eloisa Sanchez

La afición celebró una remontada que no sólo significó el boleto a la final, sino también la reivindicación de un equipo decidido a hacer historia.

Tigres, el último obstáculo rumbo al título

Toluca ahora se prepara para enfrentar a Tigres, que avanzó a la final tras vencer a Nashville SC en la otra semifinal y a Chivas en los cuartos de la Liguilla.

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Tigres llega en gran forma, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la región.

La final será el sábado 30 de mayo en el Nemesio Diez , a partido único.

Ambos clubes buscarán no sólo el trofeo, sino también el pase directo al próximo Mundial de Clubes.

Tigres avanzó a la final de la Concacaf Champions Cup tras vencer a Nashville SC y se enfrentará a Toluca en un duelo mexicano de alta tensión. REUTERS/Daniel Becerril

La expectativa es alta, pues se trata de una revancha tras la final del Apertura 2025 en la Liga MX y una nueva edición de la rivalidad entre equipos mexicanos en la Concacachampions.