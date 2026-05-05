Operativo en Pueblo Quieto, Guadalajara, deja nueve detenidos, entre lo incautado hay drogas, armas y máquinas tragamonedas

Este material documental cubre un operativo policial en Pueblo Quieto, Jalisco. Se observa a agentes de la Policía de Investigación y vehículos pickup blancos en un entorno urbano. Las imágenes detallan el decomiso de múltiples teléfonos celulares, tabletas, una pistola, cargadores de munición, bolsas con sustancia blanca y dinero en efectivo. También se registran personas en el suelo y el decomiso de máquinas tragamonedas.

Nueve personas son detenidas en un operativo de la Fiscalía del Estado realizado hoy 4 de mayo en la zona conocida como “Pueblo Quieto”, donde se aseguraron dos armas de fuego y distintas sustancias con características de droga. El despliegue involucró a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, la Vicefiscalía en Derechos Humanos, la Vicefiscalía en Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, personal de Trabajo Social y la Policía del Estado, que incluyó la participación del escuadrón canino K9.

Durante el primer cateo, los agentes localizaron 17 teléfonos celulares, una computadora portátil y diversos envoltorios con astillas cristalinas similares a un enervante. Detuvieron a dos hombres que estaban en posesión de una arma de fuego calibre 9 mm y las sustancias aseguradas. En esa misma intervención, se identificó a un grupo que intentó huir: cuatro hombres y una mujer, quienes fueron interceptados en flagrancia con paquetes de presunta droga y otra arma de fuego de 9 mm.

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En otra acción realizada dentro del mismo asentamiento irregular, las autoridades detuvieron a otros dos hombres por el delito de resistencia de particulares. Durante esa diligencia, hallaron ocho máquinas tragamonedas, dos puestos de cigarros sueltos y un teléfono celular adicional, los cuales quedaron bajo resguardo.

Las personas detenidas fueron trasladadas de inmediato y puestas a disposición del Ministerio Público. Se iniciarán las carpetas de investigación correspondientes por los delitos y objetos hallados.

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En un operativo en un asentamiento irregular llamado Pueblo Quieto fueron decomisados armas, drogas y máquinas tragamonedas Foto: Fiscalía Jalisco

La zona conocida como “Pueblo Quieto” es identificada por la presencia de actividades ilícitas y el aseguramiento de bienes relacionados con delitos contra la salud y la posesión de armas. El operativo incluyó acciones coordinadas para intervenir en varios puntos del asentamiento, aprovechando recursos tecnológicos y humanos como los binomios del escuadrón canino.

La Fiscalía del Estado informa que mantiene operativos para buscar la paz y la legalidad en la región, asegurando el respeto a los derechos humanos en cada procedimiento. El despliegue de las distintas áreas especializadas responde a la estrategia de combate y reducción de delitos en asentamientos irregulares, con énfasis en la prevención y sanción del delito de tortura.

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Los 17 celulares asegurados constituyen una parte relevante de la investigación, dado que pueden contener información sobre actividades delictivas de la zona. Los bienes incautados, incluidas las sustancias y las armas, serán sometidos a peritajes y análisis para determinar el tipo y cantidad precisa de droga, así como el origen de las armas.

Las diligencias se desarrollaron de forma simultánea, permitiendo la detección inmediata tanto de personas en posesión de droga como de intentos de fuga, lo que facilitó la detención en flagrancia y el aseguramiento del material ilícito. La presencia de máquinas tragamonedas y expendios de productos ilegales refuerza la línea de investigación sobre actividades complementarias a la venta de drogas.

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Hasta ahora, las autoridades identifican a los detenidos como posibles integrantes de grupos que operan en la zona con distintos grados de participación en delitos contra la salud, portación de armas y resistencia a la autoridad.

Se halló un altar a la Santa Muerte, armas, balas, drogas y máquinas tragamonedas Foto: Fiscalía Jalisco

Las acciones en “Pueblo Quieto” forman parte de un esquema de seguimiento dirigido a erradicar puntos identificados como generadores de violencia, mediante la intervención directa de fiscales especializados, trabajo social y unidades de apoyo técnico de la policía estatal.

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El despliegue es resultado de un proceso de análisis previo realizado por áreas de inteligencia de la Fiscalía del Estado, lo que permitió la localización estratégica de puntos críticos dentro del asentamiento.

La Vicefiscalía en Derechos Humanos y la Vicefiscalía en Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura supervisan el procedimiento para garantizar que no se vulneren garantías básicas en el trato a los detenidos, así como en la recolección y resguardo de indicios.

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Con la puesta a disposición de los presuntos responsables, la Fiscalía remarca su objetivo de mantener la vigilancia y la intervención en zonas de riesgo, priorizando el combate a redes delictivas y el respeto a la legalidad.

Nueve personas detenidas en “Pueblo Quieto” por posesión de droga y armas de fuego.

Se aseguraron dos armas, 17 celulares, una laptop, ocho máquinas tragamonedas y sustancias con características de droga.

Todas las personas quedaron a disposición del Ministerio Público y se abrieron investigaciones por delitos federales y del fuero común.