México Deportes

Selección de Japón tendría pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026

El combinado nipón pisaría tierras regias previo al arranque del Mundial 2026 para adaptarse

Guardar
Google icon
La selección de Japón tendrá un breve paso de 4 días en Monterrey. Créditos: Infobae México.
La selección de Japón tendrá un breve paso de 4 días en Monterrey. Créditos: Infobae México.

La Selección de Japón habría elegido a la ciudad de Monterrey como sede de su pretemporada previa a su participación en el Mundial 2026.

Aunque no será la ciudad donde establecerán su campamento para la fase de grupos, el equipo japonés pasará cuatro días en el centro de entrenamiento de Tigres.

PUBLICIDAD

Harían uso de las instalaciones del club universitario con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas y logísticas de México antes del inicio del torneo.

La decisión de llevar a cabo la preparación en territorio mexicano responde a la necesidad de aclimatarse tanto a la altitud como a las temperaturas que se registran en la región norte del país.

PUBLICIDAD

El arribo de la delegación japonesa estaría programado para los días previos al arranque del torneo.

Las sesiones de entrenamiento estarán enfocadas en la adaptación física, la revisión táctica y el ajuste de detalles estratégicos para la competencia.

El cuerpo técnico de la selección asiática considera que el entorno y las facilidades del complejo de Tigres ofrecen las condiciones óptimas para cumplir con el plan de trabajo establecido.

Además, la cercanía de Monterrey con varias de las sedes mundialistas facilitará los traslados y la logística del equipo.

Grupo de personas en el campo de un estadio con asientos azules y blancos, sosteniendo una pancarta con futbolistas y texto "2026"
Participantes de la delegación japonesa pisaron la cancha del Estadio BBVA, el pasado 27 de febrero de 2026. (Cortesía Shinji Hirai)

Impacto logístico en el centro de entrenamiento de Tigres

La presencia de la Selección de Japón en el centro de entrenamiento de Tigres representa un reconocimiento a la infraestructura deportiva de Monterrey y a la calidad de las instalaciones del club felino.

Durante los cuatro días de estancia, la selección japonesa tendrá acceso a canchas de primer nivel, áreas de recuperación y recursos tecnológicos que forman parte de la rutina cotidiana del equipo de la Liga MX.

Este movimiento refuerza la imagen de Monterrey como destino relevante en el contexto del fútbol internacional, especialmente en el marco de una Copa del Mundo que tendrá múltiples sedes.

Por parte de Tigres, la coordinación con la delegación japonesa contempla el resguardo de la privacidad y la seguridad de los entrenamientos, así como el soporte en temas de logística, alimentación y adaptación cultural.

Distintos reportes mencionan que el vínculo entre ambas instituciones podría derivar en futuros intercambios o colaboraciones deportivas.

La decisión de la Selección de Japón de establecer su pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026 subraya la relevancia de la infraestructura deportiva regiomontana y la confianza depositada en el centro de entrenamiento de Tigres.

Las instalaciones de Tigres cumplirían con los requisitos del conjunto nipón.
Las instalaciones de Tigres cumplirían con los requisitos del conjunto nipón.

Japón firma acuerdo con la CONMEBOL

El conjunto nipón como parte de su alianzas internacionales se reunió con la Confederación Sudamericana de Futbol y firmaron a principios de mes un Memorando de Entendimiento en Vancouver, Canadá.

El acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y promover el desarrollo del futbol en el ámbito institucional.

Así la Selección de Japón sigue marcando presencia en diferentes partes del mundo previo al Mundial 2026.

Google icon

Temas Relacionados

Selección Japón Mundial 2026Tigres UANLMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

Ya se reveló quién dio el permiso para que los Diablos tuvieran a Jesús Gallardo y Alexis Vega en las semifinales de Concacaf, pero finalmente no pudieron jugar

De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

Gallardo manda mensaje polémico al salir de Toluca para integrarse al Tri

Tras la orden de la Federación Mexicana de Futbol, Jesús Gallardo se despidió de Toluca y compartió en redes sociales su reacción, exponiendo el dilema entre club y selección

Gallardo manda mensaje polémico al salir de Toluca para integrarse al Tri

Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

El Al-Qadisiya habría blindado a su máximo goleador tras diversos rumores que lo colocaban en la Premier League o de regreso en México

Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

El mediocampista sinaloense está viviendo un Clausura 2026 brillante, ganándose el cariño de la afición universitaria

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

El equipo del Turco Mohamed argumentó que no hubo omisión en los acuerdos tomados en la Asamblea de Clubes para que sus futbolistas pudieran estar en las semifinales del torneo Concacaf

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras operaciones en el Océano Pacífico

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

ENTRETENIMIENTO

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum: euforia invade el Zócalo

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum: euforia invade el Zócalo

Suga y RM de BTS comparten su foto de ARMY México desde Palacio Nacional

Está listo el gigantesco escenario para BTS: así luce desde el aire tras encuentro de la banda con Sheinbaum

Jimin de BTS presume su vista del Zócalo desde Palacio Nacional

Sheinbaum dedica mensaje a BTS tras su encuentro en Palacio Nacional

DEPORTES

De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

Gallardo manda mensaje polémico al salir de Toluca para integrarse al Tri

Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri