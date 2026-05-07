Selección de Japón tendría pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026

La selección de Japón tendrá un breve paso de 4 días en Monterrey. Créditos: Infobae México.

La Selección de Japón habría elegido a la ciudad de Monterrey como sede de su pretemporada previa a su participación en el Mundial 2026.

Aunque no será la ciudad donde establecerán su campamento para la fase de grupos, el equipo japonés pasará cuatro días en el centro de entrenamiento de Tigres.

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Harían uso de las instalaciones del club universitario con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas y logísticas de México antes del inicio del torneo.

La decisión de llevar a cabo la preparación en territorio mexicano responde a la necesidad de aclimatarse tanto a la altitud como a las temperaturas que se registran en la región norte del país.

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El arribo de la delegación japonesa estaría programado para los días previos al arranque del torneo.

Las sesiones de entrenamiento estarán enfocadas en la adaptación física, la revisión táctica y el ajuste de detalles estratégicos para la competencia.

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El cuerpo técnico de la selección asiática considera que el entorno y las facilidades del complejo de Tigres ofrecen las condiciones óptimas para cumplir con el plan de trabajo establecido.

Además, la cercanía de Monterrey con varias de las sedes mundialistas facilitará los traslados y la logística del equipo.

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Participantes de la delegación japonesa pisaron la cancha del Estadio BBVA, el pasado 27 de febrero de 2026. (Cortesía Shinji Hirai)

Impacto logístico en el centro de entrenamiento de Tigres

La presencia de la Selección de Japón en el centro de entrenamiento de Tigres representa un reconocimiento a la infraestructura deportiva de Monterrey y a la calidad de las instalaciones del club felino.

Durante los cuatro días de estancia, la selección japonesa tendrá acceso a canchas de primer nivel, áreas de recuperación y recursos tecnológicos que forman parte de la rutina cotidiana del equipo de la Liga MX.

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Este movimiento refuerza la imagen de Monterrey como destino relevante en el contexto del fútbol internacional, especialmente en el marco de una Copa del Mundo que tendrá múltiples sedes.

Por parte de Tigres, la coordinación con la delegación japonesa contempla el resguardo de la privacidad y la seguridad de los entrenamientos, así como el soporte en temas de logística, alimentación y adaptación cultural.

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Distintos reportes mencionan que el vínculo entre ambas instituciones podría derivar en futuros intercambios o colaboraciones deportivas.

La decisión de la Selección de Japón de establecer su pretemporada en Monterrey para el Mundial 2026 subraya la relevancia de la infraestructura deportiva regiomontana y la confianza depositada en el centro de entrenamiento de Tigres.

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Las instalaciones de Tigres cumplirían con los requisitos del conjunto nipón.

Japón firma acuerdo con la CONMEBOL

El conjunto nipón como parte de su alianzas internacionales se reunió con la Confederación Sudamericana de Futbol y firmaron a principios de mes un Memorando de Entendimiento en Vancouver, Canadá.

El acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y promover el desarrollo del futbol en el ámbito institucional.

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Así la Selección de Japón sigue marcando presencia en diferentes partes del mundo previo al Mundial 2026.