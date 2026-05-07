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Termina el drama en la Selección Mexicana: así llegaron los jugadores de Chivas al CAR

Los convocados por Javier Aguirre llegaron a las instalaciones del Tri para cumplir con sus compromisos de preparación rumbo al Mundial 2026

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Luego de la controversia que surgió por los reclamos de Amaury Vergara, dueño de Chivas, sobre prestar a sus jugadores a la preconvocatoria del Tri, a pocos minutos de que cumpliera el plazo que impuso Javier Aguirre, los seleccionados de Guadalajara arribaron al CAR para reportarse con el Vasco (X/ @Leonlec)

Javier Aguirre logró su cometido, reunir a todos los jugadores que convocó de cara la Copa Mundial 2026. Luego de la controversia que surgió por los reclamos de Amaury Vergara, propietario de Chivas, el Vasco lanzó una advertencia, que quien no llegara al Centro de Alto Rendimiento (CAR) a las 20:00 horas de este 6 de mayo quedaría fuera del Mundial 2026.

Esta condición obligó a la directiva de Guadalajara a liberar a sus futbolistas y permitirles que llegaran a las instalaciones del CAR de la Selección Mexicana. Fue alrededor de las 19:43 horas que arribó la camioneta que transportaba a los jugadores tapatíos, y con esta acción finalizó el drama.

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Arribaron Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Roberto El Piojo Alvarado y Armando La Hormiga González a las instalaciones del Tri, previamente Brian Gutiérrez llegó por sus propios medios, ya que él se encontraba de vacaciones en Chicago, por lo que aguardó a recibir indicaciones de su club para trasladarse.

Jugadores de Chivas arribaron a la concentración del Tri luego del escándalo protagonizado (Captura pantalla/ Reuters)
Jugadores de Chivas arribaron a la concentración del Tri luego del escándalo protagonizado (Captura pantalla/ Reuters)

Chivas termina la polémica y cede a sus jugadores al Tri

La mañana de este miércoles 6 de mayo, Chivas confirmó que sus jugadores sí acudirán a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, tras los recientes desacuerdos entre el club y la Federación Mexicana de Futbol. En comunicado oficial, la directiva subraya que “respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”.

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El conflicto surgió luego de que Amaury Vergara solicitó que sus elementos regresaran a Guadalajara, lo que derivó en un ultimátum por parte de la Selección Nacional: cualquier futbolista que no se presentara este miércoles quedaría fuera del torneo.

Toluca defiende que “no rompió acuerdos” por querer a sus jugadores para la Concachampions

Toluca emitió un comunicado en el que aseguraron que cederán a sus jugadores Gallardo y Vega para concentración del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Toluca emitió un comunicado en el que aseguraron que cederán a sus jugadores Gallardo y Vega para concentración del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En paralelo, Toluca emitió un posicionamiento propio. Señaló que nunca incurrió en violación de acuerdos y sostuvo que actuó conforme al dictamen de la asamblea de dueños y al reglamento de la FMF. Argumentó que solicitó con antelación la autorización específica para sus seleccionados y que dicha validación fue entregada por las máximas autoridades.

“La gestión para permitir la participación de nuestros seleccionados en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf inició desde el arranque del torneo Clausura 2026”, puntualizó la institución toluqueña. Agregó que la aprobación fue entregada por la presidencia de la liga y la federación, y que otros clubes hicieron solicitudes similares. Finalmente, Toluca liberó a Gallardo y Vega para que acudieran al CAR bajo la directriz de Aguirre.

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