México

5 señales de que tienes exceso de azúcar en la sangre

Algunas molestias pueden ser indicios tempranos de un problema con la glucosa antes de que los síntomas habituales llamen la atención

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azúcar en la sangre
El cuerpo suele enviar avisos sutiles que pueden pasar inadvertidos si no se reconoce su origen en un desbalance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia constante de niveles elevados de azúcar en la sangre representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones graves en distintos órganos y sistemas del cuerpo.

Esta condición, conocida como hiperglucemia crónica, suele pasar desapercibida en sus primeras etapas, pero con el tiempo puede provocar daños irreversibles en la salud.

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Especialistas advierten que, sin un control adecuado, el exceso de glucosa en la sangre contribuye al deterioro de vasos sanguíneos, nervios, riñones y ojos, además de aumentar la vulnerabilidad a infecciones y retrasar la cicatrización de heridas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Pequeñas alteraciones en tu día a día pueden ser la clave para tomar medidas a tiempo y proteger tus órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 señales poco conocidas que indican que tienes niveles elevados de azúcar en la sangre

Como mencionamos antes, los niveles elevados de azúcar en sangre ponen en gran riesgo nuestra salud.

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Es así que el médico especialista Julio Ramírez da a conocer cuáles son algunas señales, algunas de ellas poco conocidas, de que hay gran cantidad de azúcar circulando en tu sangre.

1.Te cuesta trabajo conciliar el sueño: si en la noche te cuesta conciliar el sueño o te levantas en la madrugada puede ser señal de que hay mucha azúcar dentro de tu cuerpo, lo que estimula tu sistema nervioso y lo que no te permite conciliar el sueño correctamente.

2.Sueles tener comezón constante en el cuerpo: si constantemente tienes comezón en el cuerpo puede deberse a que la alta cantidad de azúcar genera una deficiencia en la microcirculación de tu piel lo cual causa que se irrite con facilidad.

3.Tienes sed constante aunque tomes agua: la sed constante puede deberse a que tus riñones se están esforzando para procesar elevados niveles azúcar en tu sangre. Si sueles tener sed incluso después de beber mucha agua esta puede ser una señal de alerta.

4.Tienes antojo de cosas dulces de manera constante: si constantemente tienes antojos de azúcar, carbohidratos y de harinas refinadas puede ser una señal de alteración en tus niveles de insulina, lo cual incrementa el deseo de consumir cosas dulces.

5.Dolor general constante en el cuerpo: Aunque mucha gente no lo sabe, el sentir dolor generalizado en el cuerpo puede deberse a concentración de azúcar en la sangre. Esto se debe a que el azúcar irrita esas terminaciones nerviosas sensitivas lo cual puede generar dolor en zonas como la espalda, los pies, los tobillos, las rodillas, los brazos.

Estas con cinco señales de que el cuerpo tiene exceso de azúcar para estar alerta ante estos signos de alarma. (Fb:@Julio Ramírez)

Cuáles se consideran niveles elevados de azúcar en la sangre

Los niveles de azúcar en la sangre se miden en miligramos por decilitro (mg/dL). Se consideran elevados (hiperglucemia) cuando superan ciertos valores establecidos por criterios médicos.

Estos valores pueden variar ligeramente entre laboratorios, pero las referencias generales son:

En ayuno (sin comer al menos 8 horas)

  • Normal: 70 a 99 mg/dL
  • Prediabetes: 100 a 125 mg/dL
  • Diabetes: 126 mg/dL o más

Dos horas después de comer (glucosa posprandial)

  • Normal: Menos de 140 mg/dL
  • Prediabetes: 140 a 199 mg/dL
  • Diabetes: 200 mg/dL o más

Glucosa aleatoria (en cualquier momento del día)

  • Diabetes: 200 mg/dL o más, acompañado de síntomas clásicos (sed excesiva, orina frecuente, pérdida de peso sin causa aparente)

Hemoglobina glucosilada (HbA1c)

  • Normal: Menos de 5.7%
  • Prediabetes: 5.7% a 6.4%
  • Diabetes: 6.5% o más
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores sirven como referencia para adultos. En niños, adolescentes o embarazadas, los rangos pueden variar un poco.

Si tienes dudas sobre tus niveles de glucosa o presentas síntomas, lo recomendable es acudir a un médico para una valoración adecuada.

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