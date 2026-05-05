La psicología detrás de Erika “N”: qué es el complejo de Yocasta y cómo se relaciona con el feminicidio de Carolina Flores

Una infografía sobre violencia muestra una fotografía de una mujer con los ojos censurados y una ficha de huellas dactilares, simbolizando la investigación y la identificación de delitos. (Infobae México / Manu Cisneros)

El feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez conmocionó a la sociedad por la violencia que quedó registrada en el video de la cámara del monitor de su bebé de 8 meses, filtrado en X un día después del asesinato.

Erika “N”, quien en los registros visuales dispara a quemarropa contra su nuera, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

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La prensa local reportó detalles de la aprehensión, como declaraciones preliminares y registros de anotaciones escritas un día después del crimen que han centrado la atención en la salud mental de Erika “N”.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Erika “N” niega los hechos durante su arresto

La detención se concretó 13 días después del incidente en Polanco, Ciudad de México, como resultado de una solicitud de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General de la República y la Interpol.

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De acuerdo con Norberto Mazza, corresponsal de N+, Erika “N” opuso resistencia a elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). “Ella se negó a ser detenida. Dijo que por qué, que estaba en otro país, que no tenían autoridad como para detenerla por un delito que ella no había cometido. Incluso lo negó”, señaló durante un enlace.

Además de la negación del delito, otro factor difundido por medios locales centró la atención en la salud mental de Erika “N”. Jostin Montilla, una creadora digital más conocida como La Parcerita Postin, aseguró haber tenido acceso a notas de texto escritas por la sospechosa días después del homicidio de Carolina Flores.

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En una transmisión en sus cuentas oficiales, Montilla leyó fragmentos de las anotaciones, donde se destaca que Erika “N” no veía a Carolina como la esposa de su hijo o la madre de su nieto, sino como una ladrona de su propiedad afectiva.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

Una creadora digital se dirige a la cámara presentando información. Detrás de ella, se observa un documento con texto y una fecha del 16 de abril de 2020, junto a la fotografía de una mujer mayor. La creadora digital @LAPARCERAJOSTIN2 difunde detalles sobre una nota supuestamente escrita por Erika N, relacionada con el crimen de la exreina de belleza Carolina Flores. La nota, a la cual tuvo acceso el CPNB, contiene información sobre el caso.

La psicología detrás de Erika “N”

Al margen de la investigación en curso y su proceso de extradición, las frases documentadas en el video del crimen, así como las supuestas notas de texto halladas por la policía de Caracas, permiten identificar una asociación en la dinámica que tenían Erika “N” y su hijo con el complejo de Yocasta.

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¿Qué es el complejo de Yocasta?

Su origen mitológico deriva de Yocasta, reina de Tebas en la tragedia griega Edipo Rey, quien se casa con su propio hijo, Edipo, sin saber su verdadera identidad.

Este concepto psicológico se manifiesta en la frase que la suegra le dijo a su hijo tras disparar: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”.

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Erika “N” no veía a Carolina como la esposa de su hijo o la madre de su nieto, sino como una “intrusa” o una ladrona de su propiedad afectiva. Al decir “tú eres mío”, revela una incapacidad total para reconocer la autonomía de su hijo como hombre adulto.

Otros complejos con vínculos en el caso

Aunque el complejo de Yocasta llevado al extremo describe elementos clave en la percepción que Erika “N” tenía sobre su relación con su hijo, hay otros conceptos que, con base en los testimonios, se alinean al caso.

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Otro complejo es conocido como enredo o amalgama (enmeshment). La dinámica familiar descrita muestra una falta absoluta de límites emocionales.

De acuerdo con los testimonios, la suegra mostraba hostilidad si Carolina no “atendía” correctamente a su hijo (como hacerle de comer), lo que indica que la madre seguía operando bajo la creencia de que ella debía controlar cada aspecto del bienestar de su “hijo-niño”, anulando el rol de la esposa.

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En la mente de la agresora, el hijo es un objeto de su pertenencia. La formación de una nueva familia por parte del hijo es vista como un “robo” de su sustento emocional.

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)

¿Cuándo será extraditada Erika “N”?

Tras su arresto en Caracas, Erika “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se cumplen los procedimientos requeridos.

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El proceso puede extenderse desde algunas semanas hasta varios meses, en función de la rapidez del sistema judicial venezolano y de los recursos legales que presente la defensa.

Durante este periodo, Erika “N” no podrá abandonar Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.