Dictan más de 50 años de prisión en contra de “El Manotas” por secuestro en Irapuato, Guanajuato

El hombre condenado (FGE Guanajuato)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la sentencia de 50 años de prisión en contra de Manuel “N”, un sujeto identificado en reportes periodísticos como El Manotas.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento y dado a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 3 de mayo. Manuel “N” fue condenado por hechos que sucedieron en marzo de 2022, fecha en la que dos personas fueron privadas de su libertad en el fraccionamiento el Molino de Irapuato.

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En dicha ocasión un grupo de personas armadas interceptó a las víctimas y las retuvo. Las averiguaciones de las autoridades indican que el hombre recientemente sentenciado tuvo un papel importante en los hechos violentos, pues fue el responsable de la logística y negociación.

Según el reporte de la Fiscalía de Guanajuato, el sujeto fue el encargado de realizar llamadas con el objetivo de exigir el pago del rescate, además de coordinar su entrega a cambio de la liberación de las víctimas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal consideró los elementos presentados por la Fiscalía estatal, con lo que ratificó la responsabilidad del acusado en el secuestro agravado. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una multa económica, la reparación integral del daño y la devolución del monto del rescate. Se determinó también una compensación por el daño psicológico ocasionado a las víctimas.

Sentencia contra hombre y mujer por intento de asesinato de agentes de seguridad

Cabe recordar que el pasado 12 de abril las autoridades informaron sobre la condena de 10 años en contra de un hombre y una mujer por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de tres agentes de Investigación Criminal estatales.

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Se trató de Alexis “N”, alias El Tata y María de Jesús del Carmen “N”, quienes accedieron a un procedimiento abreviado. Los hechos por los que fueron sentenciados sucedieron en la colonia Cañada del Real, en León.

Agentes de seguridad realizaban labores de investigación en la zona cuando fueron agredidos por las personas mencionadas.

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Las personas condenadas (FGE Guanajuato)

“La investigación, sustentada en evidencia sólida, permitió identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables. Un juez dictó 10 años de prisión para cada uno, además de multa y la suspensión de sus derechos políticos y electorales”, es parte del informe oficial.

Mientras que el 29 de marzo pasado fue informada la sentencia en contra de Alberto Antonio “N” y Juan David “N”, alias El Barbas por un ataque en contra de agentes de seguridad de Guanajuato. Los dos individuos fueron identificados en reportes periodísticos como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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