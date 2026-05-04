México

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

Aparentemente hay personas que plantean un universo extendido en dos áreas que no parecerían tener una relación

Guardar
Una mujer mayor con un sombrero y un uniforme azul claro, aplaudiendo en un salón con arcos y paredes de piedra, rodeada de otros estudiantes.
Una sorprendente composición hiperrealista imagina a Doña Cleotilde, la "Bruja del 71" de El Chavo del 8, como alumna en una escuela de magia y hechicería francesa, avivando las teorías de los fans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una teoría de fans conecta a Doña Clotilde, “la Bruja del 71” de El Chavo del 8, con el universo de Harry Potter: la vecina más solitaria de la vecindad habría sido alumna de la Academia Beauxbatons, la escuela de magia femenina ubicada en Francia que aparece en Harry Potter y el Cáliz de Fuego.

El apodo que los niños le pusieron toda la vida no sería una burla, sino una descripción literal.

PUBLICIDAD

El hilo de la teoría comienza en el episodio 144 de la serie, donde Doña Clotilde confiesa que tiene una hermana menor viviendo en París.

Según la lectura de los fans, esa hermana no está en Francia por casualidad: estudia en Beauxbatons, la misma escuela a la que Clotilde ingresó de joven y de la que tuvo que retirarse para regresar a México a cuidarla.

PUBLICIDAD

La hermana cumplió el sueño que Clotilde dejó atrás

La teoría sostiene que Clotilde sacrificó su formación mágica por su hermana menor. Una vez que la niña creció, fue enviada a Beauxbatons para terminar lo que la mayor nunca pudo.

Como único recuerdo de esa etapa, Clotilde conservaría su uniforme azul, el mismo que usan las alumnas de la academia francesa en la saga de J.K. Rowling.

El uniforme explica uno de los detalles más comentados del personaje:

Doña Clotilde siempre aparece vestida de azul, con una postura, unos modales y una elegancia que contrastan con el ambiente de la vecindad.

¿Qué tan real es la teoría de fans?

Para los fans, esa distinción no sería un capricho de vestuario, sino la huella de una educación en una de las escuelas de magia más exclusivas del supuesto mundo mágico.

La teoría no tiene respaldo oficial ni de la producción de El Chavo del 8 ni de los libros de Rowling, incluso no hay coincidencia temporal entre la publicación de los libros —1997 el primero— o los capítulos de la serie —1973—.

Circula en redes sociales como un ejercicio de intertextualidad popular, de esos que conectan universos de ficción con una lógica interna difícil de refutar.

Qué es Beauxbatons

  • Es la escuela de magia francesa, ubicada en las montañas de los Pirineos, en el sur de Francia. Su nombre viene del francés beaux bâtons: “varas hermosas” o “varas finas”, en referencia a las varitas mágicas.
  • Es uno de los once colegios de magia más prestigiosos del mundo y uno de los tres más grandes de Europa, junto con Hogwarts y el Instituto Durmstrang.
  • Fue fundada antes de 1290, lo que la hace una institución de más de 700 años.
  • Es un palacio (château) rodeado de jardines formales y fuentes, construido mágicamente en medio de las montañas.
  • Tiene una fuente dedicada a Nicolás Flamel —el alquimista más famoso del mundo mágico, exalumno de la escuela— que según la leyenda tiene propiedades curativas y embellecedoras.
  • Las alumnas visten túnicas azul pálido de seda fina. Este es el dato que la teoría conecta directamente con el vestido azul de Doña Clotilde.

Temas Relacionados

Harry PotterEl Chavo del 8mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudio revela por qué levantarse temprano todos los días, incluso en fines de semana, es el secreto para una buena salud

Una rutina matutina estable promueve equilibrio entre la energía y la salud emocional todos los días

Estudio revela por qué levantarse temprano todos los días, incluso en fines de semana, es el secreto para una buena salud

Por qué checar el celular al despertar o antes de dormir afecta tu salud física y mental

Científicos advierten que revisar el celular al comenzar o terminar el día afecta el descanso y la salud mental

Por qué checar el celular al despertar o antes de dormir afecta tu salud física y mental

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

El clásico capitalino regaló momentos emocionantes en la eliminatoria, el semifinalista se definirá en la cancha del Estadio Olímpico Universitario

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Entre los sujetos procesados está Héctor “N”, presunto líder de la estructura

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Cuál es el temperamento del perro mexicano caramelo que lo hacen el compañero ideal para tu hogar

La historia de este mestizo amarillo ha conquistado corazones y replantea la forma en que valoramos a los animales de compañía

Cuál es el temperamento del perro mexicano caramelo que lo hacen el compañero ideal para tu hogar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Muere Gloria Hernández, Señorita México 1969 y primera reina de belleza reconocida como ‘Miss Photogenic’ en Inglaterra

Diego Luna será parte de ‘Enredados’, nuevo live-action de Disney

Florinda Meza cuestiona diagnóstico tardío de Parkinson en Chespirito: “Tuvo que morir para que yo investigara”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 3 de mayo

DEPORTES

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil