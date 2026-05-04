La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

Una sorprendente composición hiperrealista imagina a Doña Cleotilde, la "Bruja del 71" de El Chavo del 8, como alumna en una escuela de magia y hechicería francesa, avivando las teorías de los fans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una teoría de fans conecta a Doña Clotilde, “la Bruja del 71” de El Chavo del 8, con el universo de Harry Potter: la vecina más solitaria de la vecindad habría sido alumna de la Academia Beauxbatons, la escuela de magia femenina ubicada en Francia que aparece en Harry Potter y el Cáliz de Fuego.

El apodo que los niños le pusieron toda la vida no sería una burla, sino una descripción literal.

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El hilo de la teoría comienza en el episodio 144 de la serie, donde Doña Clotilde confiesa que tiene una hermana menor viviendo en París.

Según la lectura de los fans, esa hermana no está en Francia por casualidad: estudia en Beauxbatons, la misma escuela a la que Clotilde ingresó de joven y de la que tuvo que retirarse para regresar a México a cuidarla.

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La hermana cumplió el sueño que Clotilde dejó atrás

La teoría sostiene que Clotilde sacrificó su formación mágica por su hermana menor. Una vez que la niña creció, fue enviada a Beauxbatons para terminar lo que la mayor nunca pudo.

Como único recuerdo de esa etapa, Clotilde conservaría su uniforme azul, el mismo que usan las alumnas de la academia francesa en la saga de J.K. Rowling.

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El uniforme explica uno de los detalles más comentados del personaje:

Doña Clotilde siempre aparece vestida de azul, con una postura, unos modales y una elegancia que contrastan con el ambiente de la vecindad.

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¿Qué tan real es la teoría de fans?

Para los fans, esa distinción no sería un capricho de vestuario, sino la huella de una educación en una de las escuelas de magia más exclusivas del supuesto mundo mágico.

La teoría no tiene respaldo oficial ni de la producción de El Chavo del 8 ni de los libros de Rowling, incluso no hay coincidencia temporal entre la publicación de los libros —1997 el primero— o los capítulos de la serie —1973—.

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Circula en redes sociales como un ejercicio de intertextualidad popular, de esos que conectan universos de ficción con una lógica interna difícil de refutar.

Qué es Beauxbatons

Es la escuela de magia francesa , ubicada en las montañas de los Pirineos , en el sur de Francia. Su nombre viene del francés beaux bâtons : “varas hermosas” o “varas finas”, en referencia a las varitas mágicas.

Es uno de los once colegios de magia más prestigiosos del mundo y uno de los tres más grandes de Europa, junto con Hogwarts y el Instituto Durmstrang.

Fue fundada antes de 1290 , lo que la hace una institución de más de 700 años.

Es un palacio (château) rodeado de jardines formales y fuentes , construido mágicamente en medio de las montañas.

Tiene una fuente dedicada a Nicolás Flamel —el alquimista más famoso del mundo mágico, exalumno de la escuela— que según la leyenda tiene propiedades curativas y embellecedoras.

Las alumnas visten túnicas azul pálido de seda fina. Este es el dato que la teoría conecta directamente con el vestido azul de Doña Clotilde.