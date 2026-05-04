México

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicita a Ariadna Montiel por asumir la dirigencia de Morena

El mandatario cubano reconoce la elección en el Congreso del partido y apuesta por fortalecer la cooperación bilateral

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Ariadna Montiel recibe felicitación del presidente de Cuba tras asumir dirigencia de Morena.
Ariadna Montiel recibe felicitación del presidente de Cuba tras asumir dirigencia de Morena.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a Ariadna Montiel tras su nombramiento como presidenta nacional de Morena.

A través de redes sociales, el mandatario cubano reconoció su elección durante el Congreso Nacional del partido y agradeció las expresiones de solidaridad hacia la isla.

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En su mensaje, Díaz-Canel subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambas fuerzas políticas, al señalar la disposición de continuar “afianzando las relaciones de amistad y cooperación” en beneficio de ambos pueblos.

Comunicado de Miguel Díaz.
Comunicado de Miguel Díaz.

También destacó que el discurso de Montiel reflejó la historia compartida entre México y Cuba.

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La nueva dirigente morenista respondió al mensaje con una postura alineada a esa visión internacionalista: “Nuestra lucha también es por la fraternidad entre los pueblos; la solidaridad con el hermano pueblo de Cuba es parte de nuestra historia”.

Morena renueva dirigencia en un momento clave rumbo a 2027

El relevo en la dirigencia de Morena se concretó durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, realizado en la Ciudad de México, donde Montiel fue electa por unanimidad para sustituir a Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para integrarse al gobierno federal.

La designación ocurre en un contexto estratégico para el partido, de cara al proceso electoral de 2027.

Este video documenta el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, donde se dio el anuncio de Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta nacional del partido.

Durante la sesión, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, llamó a la militancia a mantener la unidad interna y evitar divisiones frente a presiones externas y tensiones políticas.

El Congreso reunió a figuras clave del movimiento, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, además de legisladores y gobernadores que respaldaron la nueva etapa del partido.

Ariadna Montiel: perfil clave en la Cuarta Transformación

Montiel llega a la dirigencia tras una trayectoria ligada a la política social. Se desempeñó como secretaria de Bienestar y previamente ocupó cargos legislativos y administrativos, consolidándose como una operadora cercana a las bases del movimiento.

  • Es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  • Fue secretaria de Bienestar entre 2022 y 2026.Se desempeñó como subsecretaria de Bienestar de 2018 a 2022.
  • Ha sido diputada federal y diputada local en la Ciudad de México.
  • Dirigió la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la capital del país.
  • Asumió la presidencia nacional del partido el 3 de mayo de 2026.
  • Su dirigencia se proyecta hasta octubre de 2027.

Su nombramiento refuerza la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, con énfasis en programas sociales, combate a la corrupción y fortalecimiento de la organización territorial del partido.

Relación México-Cuba: cooperación histórica y afinidad política

El posicionamiento de Díaz-Canel también refleja la estrecha relación entre México y Cuba, caracterizada por una cooperación histórica basada en la no intervención y la solidaridad bilateral.

México y Cuba mantienen una relación histórica basada en la cooperación y la solidaridad bilateral.
México y Cuba mantienen una relación histórica basada en la cooperación y la solidaridad bilateral.

En los últimos años, ambos países han mantenido acuerdos en áreas como salud, energía y asistencia técnica, además de un intercambio político constante. México ha sostenido su respaldo a la isla, incluso frente a presiones internacionales.

Afinidad ideológica entre Sheinbaum y Díaz-Canel

La cercanía entre Cuba y México también se explica por la afinidad ideológica entre Díaz-Canel y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos gobiernos comparten una visión política alineada y han reiterado su cooperación en distintos ámbitos, lo que refuerza tanto la relación bilateral como los vínculos partidistas.

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