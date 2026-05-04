México

Muere Gloria Hernández, Señorita México 1969 y primera reina de belleza reconocida como ‘Miss Photogenic’ en Inglaterra

Ganó el título máximo del certamen nacional y consiguió el premio Miss Photogenic en Londres. Pese a la fama, prefirió alejarse del espectáculo y mantuvo una vida discreta fuera de los reflectores

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Tras su coronación, la ganadora recibió premio económico, casa, vestidos y un guardarropa de lujo, además de un reconocimiento nacional e internacional (Archivo)
Tras su coronación, la ganadora recibió premio económico, casa, vestidos y un guardarropa de lujo, además de un reconocimiento nacional e internacional (Archivo)

El fallecimiento de Gloria Hernández Martín del Campo, considerada “la mujer más hermosa de México” en 1969, marca el inicio de mayo de 2026 con luto en el ámbito de los certámenes de belleza.

La noticia, que confirma la muerte de una de las pocas representantes de Guanajuato en alcanzar la máxima corona nacional, trasciende no sólo por su legado en el certamen Señorita México, sino porque suma a la exreina a la lista de cinco mexicanas galardonadas que han perdido la vida desde 1952.

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El deceso, difundido por el periodista Juan José “Pepillo” Origel en Instagram, ocurre mientras las causas permanecen bajo reserva. Origel, conductor del programa Con Permiso, expresó:

“Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz, mi querida Chiquis”. El comunicador recordó el título de Miss México obtenido por Hernández en 1969 y su origen leonés.

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Gloria Hernández participó en Miss Universo 1969 en Miami y en Miss Mundo en Londres, donde ganó el premio Miss Photogenic (Foto: History of Beauty)
Gloria Hernández participó en Miss Universo 1969 en Miami y en Miss Mundo en Londres, donde ganó el premio Miss Photogenic (Foto: History of Beauty)

Gloria Hernández es la quinta ex reina de belleza mexicana fallecida desde 1952

Gloria Hernández Martín del Campo, originaria de León, Guanajuato, accedió a la corona nacional al ganar la onceava edición de Señorita México, celebrada el 4 de julio de 1969 en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México.

En esa edición participaron 36 aspirantes: 26 representaciones estatales y diez jóvenes del entonces Distrito Federal. Tuvieron ausencia Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala, según relató el historiador Pepe Medel, fundador de History of Beauty.

Tras su coronación, apenas seis días después, Hernández viajó a Miami para competir en Miss Universe 1969, seguido por una participación en Miss World, en Londres. En ambas competencias no logró su clasificación al cuadro final; sin embargo, en Miss World obtuvo el premio de Miss Photogenic, siendo la primera mujer mexicana reconocida oficialmente con un galardón especial en el certamen inglés.

La exreina es la quinta mexicana ganadora de Señorita México que ha fallecido desde la instauración del certamen en 1952 (Foto: History of Beauty)
La exreina es la quinta mexicana ganadora de Señorita México que ha fallecido desde la instauración del certamen en 1952 (Foto: History of Beauty)

Como parte de los premios recibidos por la corona nacional, Gloria Hernández obtuvo una casa en Hacienda de Ojo de Agua, un vestido de gala del diseñador Pedro Loredo, guardarropa de lujo y una mensualidad de 10 mil pesos durante su reinado.

Estos reconocimientos económicos y simbólicos acompañaron una carrera que, poco después, se distanciaría reflejando la decisión de mantenerse privada tras los concursos.

Gloria Hernández fue coronada Señorita México 1969, representando al estado de Guanajuato en la máxima competencia nacional de belleza (Archivo)
Gloria Hernández fue coronada Señorita México 1969, representando al estado de Guanajuato en la máxima competencia nacional de belleza (Archivo)

En 2023, más de cinco décadas después de su reinado, Hernández protagonizó un reencuentro público con admiradores. En este evento recordó que, tras su triunfo nacional la madrugada del 5 de julio de 1969, tuvo menos de dos semanas para preparar su viaje internacional.

También rememoró un encuentro especial con el conde Louis Mountbatten, tío abuelo del actual rey Carlos III de Reino Unido, durante su estancia en Miss World.

La trayectoria reservada y el origen leonés de Gloria Hernández la convirtieron en un referente duradero para cronistas y aficionados de los certámenes de belleza mexicanos (History of Beauty)
La trayectoria reservada y el origen leonés de Gloria Hernández la convirtieron en un referente duradero para cronistas y aficionados de los certámenes de belleza mexicanos (History of Beauty)

Un legado reservado y el registro de exreinas fallecidas

A diferencia de otras figuras públicas, Hernández mantuvo bajo perfil después de su breve trayectoria internacional. Su apodo, Chiquis, y su histórico lugar como una de las pocas ganadoras originarias de Guanajuato le aseguraron un espacio recordado entre aficionados y cronistas del certamen.

En 2023, Gloria Hernández participó en un reencuentro público con sus admiradores y compartió detalles inéditos de su experiencia internacional. Aquí junto al blogger 'History of Beauty' (Foto: History of Beauty)
En 2023, Gloria Hernández participó en un reencuentro público con sus admiradores y compartió detalles inéditos de su experiencia internacional. Aquí junto al blogger 'History of Beauty' (Foto: History of Beauty)

Desde 1952, cuando inicia formalmente el conteo del título de Señorita México, han fallecido cinco representantes nacionales: Ana Bertha Lepe (Jalisco, 1953), reconocida actriz de cine; Elvira Castillo Olvera (Ciudad de México, 1954), madre del actor Julio Bracho; Libia Zulema López (Sinaloa, 1970), y Carla Jean Evert (Guerrero, 1976), además de la propia Hernández Martín del Campo.

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