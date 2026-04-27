Aseguran toneladas de cebollas valoradas en medio millón de pesos en Guanajuato

La unidad revisada (X/@MauroGonzalezMa)

En Irapuato, Guanajuato, agentes de seguridad realizaron la recuperación de un camión cargado con 20 toneladas de cebolla El vehículo, que tenía un reporte de robo, transportaba un cargamento valuado en cerca de 500 mil pesos.

La intervención de la Secretaría de Seguridad y Paz, mediante la Policía Estatal de Caminos, permitió que la mercancía volviera a la cadena de abastecimiento.

“No se trata solo de un camión recuperado. Es producción del campo, es trabajo y es abasto que regresa a su destino. Cuando un cargamento se roba, no solo pierde una empresa: se afecta toda una cadena que va desde quien produce hasta quien consume, generando pérdidas y encareciendo productos básicos”, escribió Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad.

Según información de la administración estatal, el saldo acumulado de mercancía recuperada en Guanajuato supera los 176.7 millones de pesos desde el inicio del actual gobierno.

Agentes de seguridad en el sitio (X/@MauroGonzalezMa)

Las imágenes compartidas por el funcionario a través de sus redes sociales el 26 de abril muestran el camión de color blanco con los diversos paquetes con las cebollas.

Cualquier persona que tenga información acerca de ine robos de este tipo, pueden compartir el reporte de manera anónima al número 089.

Aseguran miles de litros de huachicol en Guanajuato

Mientras que el pasado 23 de abril, la Secretaría de Seguridad informó sobre lo hallado tras un operativo en Cortazar. En dicha ocasión fueron asegurados 25 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita.

Parte del operativo en el sitio (SSP Guanajuato)

Los agentes de seguridad incautaron el hidrocarburo como consecuencia de trabajos de patrullaje en la colonia La Calzada, los uniformados se dieron cuenta de que en la zona había un fuerte olor a combustible. Lo anterior derivó en el hallazgo de un punto de almacenamiento subterráneo, donde descubrieron una cisterna metálica enterrada, abastecida de forma directa por una instalación ilícita.

“Este tipo de instalaciones representa un riesgo directo para la población. El almacenamiento clandestino de hidrocarburo carece de medidas de seguridad, lo que puede provocar explosiones, incendios o contaminación del entorno, afectando la vida y el patrimonio de las comunidades cercanas”, destaca el reporte oficial.

Luego del aseguramiento de la sustancia, agentes de la Guardia Nacional resguardaron el sitio, mientras que el hidrocarburo recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de que sea realizada la integración de las averiguaciones.No fueron reportadas perosnas detenidas durante el operativo en Cortazar.