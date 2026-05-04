México

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

La actriz preparó un emotivo altar en su casa para recordar el cumpleaños de su hijo, con un corazón gigante de globos y fotografías

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La actriz recordó a su hijo fallecido hace tres años

En el que habría sido el cumpleaños 30 de Julián Figueroa, su madre, la actriz Maribel Guardia, lo honra con una emotiva decoración en casa y un mensaje público, al mismo tiempo que celebra los 9 años de su nieto José Julián, según comparte en sus redes sociales el 2 de mayo.

En paralelo, la artista dedica palabras de afecto tanto a su hijo fallecido como a su nieto, con quienes comparte esta fecha relevante.

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Maribel Guardia organiza homenaje privado a Julián Figueroa

El 2 de mayo, Maribel Guardia muestra un video en plataformas digitales donde exhibe la decoración instalada para conmemorar el cumpleaños 30 de Julián Figueroa. La sala principal de su casa se encuentra adornada con un arreglo de globos rojos formando un corazón gigante y fotografías del cantante, junto con recipientes de agua simulando velas flotantes.

Maribel Guardia recuerda con dolor el tercer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023. (Jovani Pérez/ Infobae)
Maribel Guardia recuerda con dolor el tercer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023. (Jovani Pérez/ Infobae)

En ese mismo mensaje, la actriz expresa: “Feliz cumpleaños al cielo, Julián. Siempre voy a celebrar tu vida, hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años. En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio, pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tu madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo”, escribe Guardia, acompañando el video que recibe respuestas de apoyo de seguidores en distintas plataformas.

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Julián Figueroa, quien fuera hijo de Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 en su domicilio en la Ciudad de México a los 27 años. La causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Guardia mantiene lucha legal por la custodia de José Julián ante conflicto familiar

En enero de 2025, Maribel Guardia inicia un proceso judicial en contra de su exnuera Imelda Garza Tuñón. La actriz denuncia presunta violencia familiar y busca la custodia de su nieto José Julián. El niño también celebra su cumpleaños el 2 de mayo, jornada en la que cumple 9 años. Según expone Guardia en sus redes, continúa la disputa ante autoridades, en espera de lograr un acuerdo para poder convivir con el menor.

(IG: @julian_f.f)
La actriz Maribel Guardia publica imágenes y mensajes conmovedores para recordar a su hijo Julián Figueroa en redes sociales el 2 de mayo (IG: @julian_f.f)

A pesar del distanciamiento producto de este conflicto legal con la madre del niño, Maribel Guardia dirige un mensaje público para felicitar a su nieto:

“Mi querido José Julián, hoy cumples 9 años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida. Para mí, este es un día bendecido porque nacieron tú y tu papá Julián. Tu papá, mi amado Julián, desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote por siempre. Tú fuiste y siempre serás el gran amor de su vida, su amor eterno y su más grande orgullo y también una luz muy grande en la mía”.

Maribel Guardia Julián Figueroa
Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció en 2023 en la Ciudad de México tras un infarto agudo al miocardio (Foto: Instagram@maribelguardia)

“Te deseo todo lo más bonito del mundo: alegría, salud, sueños cumplidos y una vida llena de sueños por cumplir y amor. Feliz cumpleaños, mi niño, tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas y donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección”, señala la artista en su publicación de redes.

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