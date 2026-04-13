Sentencian a dos hombres que intentaron asesinar a dos agentes de Investigación en Guanajuato

Las personas condenadas (FGE Guanajuato)

Un hombre y una mujer fueron condenados a 10 años de prisión luego de que las autoridades judiciales los identificaron como responsables del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de tres agentes de Investigación Criminal en Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó el 12 de abril sobre la sentencia condenatoria en contra de Alexis “N”, alias El Tata y María de Jesús del Carmen “N”, quienes accedieron a un procedimiento abreviado.

Los hechos por los que ambas personas fueron condenadas ocurrieron en la colonia Cañada del Real, en León, cuando los elementos de seguridad realizaban diligencias fueron atacados por el hombre y la mujer. Los efectivos resultaron ilesos.

“La investigación, sustentada en evidencia sólida, permitió identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables. Un juez dictó 10 años de prisión para cada uno, además de multa y la suspensión de sus derechos políticos y electorales”, es parte del informe de las autoridades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que a finales de mayo de 2025 fue informada la medidad e cincvulaciona proceso en contra de las dos persoan referidas. Reportes de medios locales indican que la agresión contra los agentes fue realizada el 20 de mayo de dicho año.

“Los agentes fueron confrontados por Alexis “N”, alias “El Tata” y María de Jesús del Carmen “N”, esta última alertó a su cómplice sobre la presencia de los agentes, incitándolo a atacarlos“, fue parte del reporte de las autoridades en dicha ocasión.

Condena contra elementos del CJNG

Mientras que el pasado 29 de marzo las autoridades de Guanajuato informaron sobre la sentencia de 37 años y siete meses de prisión en contra de dos sujetos que fueron hallados responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, el cual fue realizado en contra de elementos de Investigación Criminal. Los dos individuos fueron identificados como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los ahora sentenciados (FGE Guanajuato)

Se trató de Alberto Antonio “N”, mientras que Juan David “N”, este último apodado El Barbas. Las acciones por las que fue condenado sucedieron el 19 de octubre de 2023, fecha en la que elementos de seguridad estaban en un operativo con el objetivo de cuimplimentar una orden de aprehensión.

Los efectivos fueron atacados a balazos en el fraccionamiento Santa Sofía, en Irapuato, luego de ubicar al hombre de interés. Los agresores realizaron las detonaciones desde el interior de un inmueble.

Reportes periodísticos indican que los sujetos sentenciados formaban parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).