México

Sentencian a jefe de célula del CJNG por disparar más de 200 veces contra agentes de seguridad en Guanajuato

Juan David “N” y Alberto Antonio “N” pasarán más de 30 años tras las rejas

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Sentencian a jefe de célula del CJNG por ataque directo contra agentes de seguridad en Guanajuato
Los ahora sentenciados (FGE Guanajuato)

Autoridades de Guanajuato informaron sobre la sentencia de 37 años y siete meses de prisión en contra de dos hombres que fueron hallados responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, el cual fue realizado en contra de elementos de elementos de Investigación Criminal. Los dos individuos fueron identificados como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sentencia en contra de Alberto Antonio “N”, mientras que Juan David “N”, alias El Barbas fue informada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato el 29 de marzo.

El ataque por el que fueron condenados fue registrado el 19 de octubre de 2023, fecha en la que elementos de seguridad estaban en un operativo con el objetivo de cuimplimentar una orden de aprehensión.

Los uniformados fueron atacados a balazos en el fraccionamiento Santa Sofía, en Irapuato, luego de ubicar al sospechoso. Los agresores realizaron las detonaciones desde el interior de un inmueble.

Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los agresores realizaron múltiples detonaciones —más de 200 disparos con armas cortas y largas— en un ataque directo que puso en grave riesgo la vida de los elementos y de la ciudadanía", señala el reporte de las autoridades.

Como resultado del enfrentamiento, fue asesinado el sujeto identificado como objeto de la investigación, además de que en ese mismo lugar fue detenido el ahora sentenciado: Juan David “N”. Cabe destacar que dicho hombre era jefe de una célula del CJNG, según reportes periodísticos.

Respecto al otro sentenciado, Alberto Antonio “N”, fue asegurado de manera posterior a través de una orden de aprehensión. Luego de las detenciones fue acreditada la responsabilidad de los dos hombres.

La pugna del CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato

Cabe recordar que en enero pasado fueron asesinadas 11 personas en una cancha de futbol en Loma de Flores, municipio de Salamanca. Investigaciones de las autoridades indican que la muerte de dichas personas fue por un conflicto entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

CJNG CSRL Irapuato masacre
Foto: Infobae México /Jesús Aviles

Miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima tenían como objetivos a integrantes del grupo rival, estos últimos señalados como integrantes de una empresa de seguridad privada.

Para el 19 de febrero el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, informó sobre el arresto de tres personas que habrían participado en el ataque en Loma de Flores, entre ellos un supuesto cabecilla.

“Hoy quiero anunciar que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras @FSPE_Gto lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices”, compartió en sus redes sociales.

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